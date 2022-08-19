Новая утечка содержит названия, тактовые частоты, TDP и другую важную информацию

В последнее время Intel не особо усердствует в сокрытии информации о грядущих процессорах Raptor Lake. Благодаря множеству утечек нам уже довольно много известно о новом поколении настольных чипов Intel. ExtremePlayer, который уже протестировал Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K, раскрыл еще порцию информации, опубликовав список моделей Raptor Lake. Он также включает в себя ключевые характеристики, такие как TDP, количество ядер и потоков, базовые частоты и iGPU. Список еще не полный, так как в нем нет младших моделей Celeron/Pentium, которые могут быть анонсированы в следующем году.

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Ходят слухи, что Intel сначала выпустит три процессора Raptor Lake: Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K. Спецификации всех трех процессоров известны, и их аналоги, не относящиеся к линейке K/KF, в практически идентичны. Основное отличие будет заключаться в тактовой частоте, TDP и возможностях разгона.

Core i9-13900 и Core i9-13900F имеют базовую тактовую частоту и TDP до 2 ГГц и 65 Вт соответственно. Падение энергопотребления довольно значительное, хотя процессор может потреблять намного больше при высоких нагрузках. Как и раньше модели линейки F не имеют iGPU. Intel Core i7-13700F и Core i7-13700 также обладают пониженной тактовой частотой и TDP в сравнении с чипами линейки K/KF.

Процессоры среднего диапазона: Intel Core i5-13600 и Core i5-13500 будут иметь шесть производительных и восемь эффективных ядер с базовой тактовой частотой 2,7 ГГц и 2,5 ГГц соответственно. Core i5-13400 сохранит шесть производительных ядер с частотой 2,5 ГГц, но получит только четыре энергоэффективных ядра. Наконец, младший представитель линейки Core i3-13100 начального уровня получит только четыре высокопроизводительных ядра, iGPU с 24 исполнительными блоками и TDP в 60 Вт.

Большинство процессоров Raptor Lake, упомянутых выше, будут использовать кристалл B-0, предположительно, для размещения дополнительных эффективных ядер. Intel Core i5-13600, Core i5-13500 и Core i5-13400 будут использовать кристалл C-0, а Core i3-13100 - кристалл H-0.

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Младшие модели текущего поколения Alder Lake, как Core i5-12400, отлично показали себя в игровых нагрузках, и эта тенденция должна сохраниться с Raptor Lake, что позволит собрать относительно недорогую игровую систему при использовании видеокарт текущих линеек AMD и Nvidia, стоимость которых только снизится после выхода графических карт Radeon RX 7000 и RTX 4000.