Старшая версия будет стоить около 400 долларов, а младшая около 300 долларов

Как сообщает портал Videocardz, Intel изменила призовой фонд для победителей прошлогодней акции Xe-HPG Scavenger Hunt. Вместо того чтобы предоставлять в качестве приза только новые видеокарты Arc A770 и Arc A750, Intel добавила альтернативные призы, в том числе Core i7-12700K в качестве главного приза вместо Arc A770 и Core i5-12600K вместо Arc A750. Альтернативные призы в виде процессоров соответствуют стоимости исходных призов графических процессоров Arc.

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У всех победителей есть возможность сохранить свой первоначальный приз и ожидать запуска графических процессоров серии Arc A7. Тем не менее каждый победитель может вместо этого забрать альтернативный приз, не дожидаясь выхода видеокарт. У победителей будет время до вечера 19 августа, чтобы принять решение. В противном случае приз будет автоматически заменен на альтернативный приз и отправлен победителю.

Предложение о замене приза гласит: «Общая стоимость альтернативного призового пакета, включая цены на оборудование и цены, не связанные с оборудованием, будет эквивалентна стоимости исходного призового пакета». Это означает, что Arc A750 и Arc A770 могут иметь ту же рекомендованную розничную цену, что и Core i5-12600K и Core i7-12700K соответственно. Core i5-12600K поступил в продажу по цене 299 долларов, а Core i7-12700K — по 419 долларов. Предполагаемая цена Arc вполне соответствует указанным выше, если принять во внимание тесты и утечки. Тесты Intel показали, что производительность Arc A750 находится на одном уровне с GeForce RTX 3060. Напомню, что данная видеокарта Nvidia дебютировало по цене 329 долларов.

Что касается Arc A770, то её производительность находится между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 имеют рекомендованную стоимость 399 и 499 долларов соответственно. Arc A770 находится посередине, что также примерно совпадает со стоимостью процессора Core i7-12700K.

Изменение призового фонда косвенно свидетельствует о серьезных проблемах Intel со сроками предполагаемого запуска графических процессоров Arc в 2022 году. Данный факт не обрадует поклонников компании и участников акции Xe HPG Scavenger Hunt, желавших получить новые графические карты Intel. Альтернативные призы в такой ситуации представляют собой экстренный шаг со стороны Intel.

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Технически Intel уже выпустила свою серию видеокарт Arc. Но пока она представлена только одной моделью Arc A380 и исключительно в Китае. Но мировой запуск все еще ожидается. Intel уже несколько раз откладывала дату этого события, начиная с четвертого квартала 2021 года. А изменения призового фонда могут говорить о ещё более позднем релизе, возможно даже в 2023 году.