Два из трех графических процессоров получат чиплетную конструкцию, а младший GPU будет иметь традиционный дизайн

Хотя AMD представила архитектуру RDNA 3 ещё в июне, производитель чипов отказался поделиться какими-либо спецификациями, касающимися видеокарт следующего поколения. Тем не менее портал Angstronomics поделился новой информацией о чипах AMD Navi 3x, в которой утверждается, что спецификации были доработаны в 2020 году и с тех пор никаких изменений не вносилось.

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Интернет ресурс Angstronomics подробно описывает три кристалла серии Navi 3x: Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Начиная с самого большого и заканчивая самым маленьким, Navi 31 является флагманским чипом и преподносится в качестве первого в мире графического процессора с чиплетной конструкцией. Navi 31, который имеет идентификатор GFX1100 и кодовое название Plum Bonito, имеет один графический кристалл (GCD) с шестью чипами памяти (MCD). Источник информации считает, что GCD производится по 5-нм техпроцессу TSMC, в то время как MCD производится по 6-нм технологическому процессу.

GCD, площадь которого составляет приблизительно 308 мм², вмещает до 48 процессоров рабочих групп (WGP). Каждый WGP имеет два вычислительных блока (CU), а это означает, что кристалл Navi 31 имеет 96 CU или 12288 ALU. В свою очередь размер MCD составляет около 37,5 мм². Каждый MCD имеет 16 МБ кэш-памяти AMD Infinity Cache, поэтому графические карты на базе Navi 31 будут иметь до 96 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Что касается памяти, то она получит 384-битный интерфейс. Angstronomics считает, что AMD готовит MCD с 3D-компоновкой, которая удвоит Infinity Cache.

По информации Angstronomics, AMD может предложить урезанную версию Navi 31. Меньший вариант предположительно получит только 42 WGP (84 CU или 10752 ALU). Кроме того у данной версии на один MCD меньше, максимальный объем Infinity Cache составляет 80 МБ, а также присутствует более узкий 320-битный интерфейс памяти.

Эталонный дизайн видеокарты на базе Navi 31, по-видимому, оснащен обновленной системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая немного выше, чем существующая конструкция у Navi 21. Что касается требований к питанию, то Navi 31 может обойтись всего двумя 8-контактными разъемами PCIe.

Navi 32, также известный как GFX1101 или Wheat Nas, представляет собой уменьшенную версию Navi 31, ориентированную как на мобильный, так и на настольный сегменты. GCD и MCD имеют размеры 200 мм² и 37,5 мм² соответственно. GCD оснащается только 30 WGP, что составляет 60 CU и 7680 ALU. Navi 32 имеет только четыре MCD, это ограничивает объем кэш-памяти Infinity Cache до 64 МБ. Это меньше, чем у Navi 22 с его 96 МБ. Angstronomics считает, что AMD рассматривала вариант со 128 МБ для Navi 32, но его высокая цена всё могла бы перечеркнуть, поэтому эта модель может не выйти на рынок.

Младший чип Navi 33 (GFX1102) имеет традиционную монолитную конструкцию с размером кристалла около 203 мм². Согласно отчету Angstronomics, AMD планировала изначально сделать Navi 33 чиплетным кристаллом с 18 WGP и двумя MCD, но, поскольку размер и стоимость не соответствовали целям AMD, производитель, как сообщается, остановился на монолитном дизайне кристалла.

Выход Navi 33 состоится в составе мобильных и на настольных видеокартах. Однако приоритетом AMD является продвижение Navi 33 на мобильных устройствах, особенно в рамках инициативы AMD Advantage. Таким образом, ноутбуки получат приоритет над настольными аналогами.

Navi 33 имеет 16 WGP, что соответствует 32 CU и 4096 ALU. Navi 33 может похвастаться совместимостью с печатными платами Navi 23, что облегчает внедрение среди поставщиков. Он имеет 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 128-битный интерфейс памяти. По данным Angstronomics, Navi 33 превосходит по производительности Intel Arc Alchemist самого высокого уровня и стоит вдвое дешевле, а также является более энергоэффективным.

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AMD планирует выпустить высокопроизводительные видеокарты RDNA 3 до конца года. Nvidia будет конкурировать с RDNA 3 с новой линейкой GeForce RTX 40, запуск которой состоится в августе или сентябре.