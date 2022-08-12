По имеющейся информации ноутбук должен поступить в продажу в ноябре, если не возникнет каких-либо непредвиденных обстоятельств

Российский производитель серверов, систем хранения и рабочих станций Bitblaze объявил о начале подготовки к производству своего ноутбука Titan BM15, а массовое производство запланировано на ноябрь этого года. Ноутбук оснащен процессором Baikal-M1 на базе архитектуры ARM и предназначен как для государственных учреждений, так и для обычных пользователей.

реклама

Всего удалось получить около 5000 процессоров Baikal от TSMC в конце прошлого года, а с начала 2022 года ожидается получать еще от 10000 до 15000 чипов в месяц. Однако дальнейшая судьба процессоров пока туманна, из-за отказа TSMC производить чипы для любых российских компаний в рамках санкционных ограничений.

Согласно данным со страницы продукта, Bitblaze Titan BM15 оснащен 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1080p и поставляется в легком алюминиевом корпусе. На изображении, размещенном на сайте Bitblaze, показан металлический светло-серый ноутбук, напоминающий Apple MacBook, но предварительный образец, представленный коммерческим директором компании Bitblaze Prombit, имеет черный цвет.

Компанию процессору составляют 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, но пользователи могут увеличить объем до 128 ГБ. Внутренний накопитель подключается к плате через слот M.2, который поддерживает твердотельные накопители NVMe емкостью до 512 ГБ. Также имеется модуль M.2 с возможностью подключения Wi-Fi и BT, а выбор портов включает 1 разъем USB-C, 4 разъема USB-A 3.0, разъем GbE, видеовыход HDMI и аудиоразъем.

По утверждению представителя компании батареи емкостью 6000 мАч хватает на 5 часов работы, а стабильность ПО сейчас проверяется различными нагрузками такими, как офисные программы и стримы на YouTube. ОС, устанавливаемая на ноутбуке не упоминается, но предсерийный образец работает под управлением Windows.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Поданным ресурса Tom’s Hardware алюминиевая версия Titan BM15 должна стоить примерно 1375 - 1650 долларов, но всё еще может измениться к ноябрьскому выпуску. Стоит также сказать, что Baikal-M1 на базе ARM уже не может впечатлить своей производительностью. Он имеет 8 ядер Cortex-A57, работающих на тактовой частоте 1,5 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3 и изготовлен по 28-нм техпроцессу, а за графическую составляющую отвечает уже не молодой iGPU Mali-T628.