Российский производитель серверов, систем хранения и рабочих станций Bitblaze объявил о начале подготовки к производству своего ноутбука Titan BM15, а массовое производство запланировано на ноябрь этого года. Ноутбук оснащен процессором Baikal-M1 на базе архитектуры ARM и предназначен как для государственных учреждений, так и для обычных пользователей.
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Всего удалось получить около 5000 процессоров Baikal от TSMC в конце прошлого года, а с начала 2022 года ожидается получать еще от 10000 до 15000 чипов в месяц. Однако дальнейшая судьба процессоров пока туманна, из-за отказа TSMC производить чипы для любых российских компаний в рамках санкционных ограничений.
Согласно данным со страницы продукта, Bitblaze Titan BM15 оснащен 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1080p и поставляется в легком алюминиевом корпусе. На изображении, размещенном на сайте Bitblaze, показан металлический светло-серый ноутбук, напоминающий Apple MacBook, но предварительный образец, представленный коммерческим директором компании Bitblaze Prombit, имеет черный цвет.
Компанию процессору составляют 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, но пользователи могут увеличить объем до 128 ГБ. Внутренний накопитель подключается к плате через слот M.2, который поддерживает твердотельные накопители NVMe емкостью до 512 ГБ. Также имеется модуль M.2 с возможностью подключения Wi-Fi и BT, а выбор портов включает 1 разъем USB-C, 4 разъема USB-A 3.0, разъем GbE, видеовыход HDMI и аудиоразъем.
По утверждению представителя компании батареи емкостью 6000 мАч хватает на 5 часов работы, а стабильность ПО сейчас проверяется различными нагрузками такими, как офисные программы и стримы на YouTube. ОС, устанавливаемая на ноутбуке не упоминается, но предсерийный образец работает под управлением Windows.
Поданным ресурса Tom’s Hardware алюминиевая версия Titan BM15 должна стоить примерно 1375 - 1650 долларов, но всё еще может измениться к ноябрьскому выпуску. Стоит также сказать, что Baikal-M1 на базе ARM уже не может впечатлить своей производительностью. Он имеет 8 ядер Cortex-A57, работающих на тактовой частоте 1,5 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3 и изготовлен по 28-нм техпроцессу, а за графическую составляющую отвечает уже не молодой iGPU Mali-T628.