Выход нового поколения серверных процессоров AMD должен состояться вместе с серией настольных чипов Ryzen 7000

Известный тестировщик оборудования YuuKi_AnS сегодня поделился фотографиями первого серийного образца процессора EPYC GENOA.

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Как сообщает YuuKi_AnS процессоры Серия EPYC 4-го поколения под кодовым названием «Genoa» на архитектуре AMD Zen4 уже готовы к выходу. Именно это и подтверждается опубликованной им первой фотографией нового процессора EPYC 9654, который представляет собой 96-ядерную модель уровнем TDP до 360 Вт.

Этот чип уже доступен в розничной версии для OEM-производителей. Если судить по фотографии, то процессор, как будто находится на транспортировочном лотке, что указывает на поставку более одного процессора. Ясно, что поставки процессоров AMD Genoa продолжаются, как и планировалось, и AMD готовится к официальному запуску в конце этого года.

Как было сказано, данный экземпляр EPYC имеет 96 ядер и 192 потока, что на 50% больше, чем у EPYC 3-го поколения с ядрами Zen3. Процессоры AMD для центров обработки данных на базе Zen4 потребуют совершенно новую платформу с сокетом SP5, которая будет поддерживать память стандарта DDR5, а также интерфейсы PCIe Gen5 и CXL. Изначально линейка AMD Genoa должна была составить конкуренцию процессорам Intel Sapphire Rapids, однако Intel сталкивается с задержками, которые могут привести к доминированию AMD на этом рынке как минимум в ближайшие несколько месяцев.

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Есть информация, что AMD также работает еще над одним 96-ядерным процессором EPYC 9664. Однако этот вариант якобы имеет увеличенный TDP до 400 Вт и даже выше. Тем не менее EPYC 9654 на данный момент является самой быстрой моделью, которая и была показана на фотографии.