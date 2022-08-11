Устройство стало первым в мире смартфоном с камерой подобного разрешения 200

Несколько часов назад Motorola представила в Китае свой новый премиальный смартфон 2022 года. Moto X30 Pro дебютирует сегодня после отложенного запуска на прошлой неделе.

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Новый флагманский телефон компании получил крупный 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 144 Гц и поддержкой HDR10+. Яркость дисплея также находится на высочайшем уровне и составляет максимальные 1500 нит. За работу смартфона отвечает флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, компанию которому составляет оперативная память объемом до 12 ГБ стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объемом 512 ГБ.

Главной особенностью смартфона являются его камеры, а точнее основной датчик. Moto X30 Pro стал первым устройством, оснащенным 200-мегапиксельной камерой на базе 1/1,22 дюймового датчика ISOCELL HP1 от компании Samsung. Остальные камеры представлены сверхширокой камерой с разрешением 50 МП и портретной камерой на 12 МП с 2-кратным увеличением. Фронтальная камера также не ударит в грязь лицом, так как основана на 60 Мп датчике.

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Кроме того смартфон Moto X30 Pro поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 125 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Со звучанием новинки также всё в порядке, учитывая поддержку технологии Dolby Atmos. Смартфон Moto X30 Pro будет доступен в трех версиях. Самый простой вариант включает 8 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 128 ГБ, он оценивается в 3499 юаней (520 долларов), вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем стоит 3999 юаней (595 долларов), а самый дорогой вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 4299 юаней (640 долларов). Хотя Moto X30 Pro в настоящее время доступен только в Китае, но ожидается, что вскоре он выйдет на мировой рынок под названием Moto Edge 30 Ultra.