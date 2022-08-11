Несколько часов назад Motorola представила в Китае свой новый премиальный смартфон 2022 года. Moto X30 Pro дебютирует сегодня после отложенного запуска на прошлой неделе.
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Новый флагманский телефон компании получил крупный 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 144 Гц и поддержкой HDR10+. Яркость дисплея также находится на высочайшем уровне и составляет максимальные 1500 нит. За работу смартфона отвечает флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, компанию которому составляет оперативная память объемом до 12 ГБ стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объемом 512 ГБ.
Главной особенностью смартфона являются его камеры, а точнее основной датчик. Moto X30 Pro стал первым устройством, оснащенным 200-мегапиксельной камерой на базе 1/1,22 дюймового датчика ISOCELL HP1 от компании Samsung. Остальные камеры представлены сверхширокой камерой с разрешением 50 МП и портретной камерой на 12 МП с 2-кратным увеличением. Фронтальная камера также не ударит в грязь лицом, так как основана на 60 Мп датчике.
Кроме того смартфон Moto X30 Pro поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 125 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Со звучанием новинки также всё в порядке, учитывая поддержку технологии Dolby Atmos. Смартфон Moto X30 Pro будет доступен в трех версиях. Самый простой вариант включает 8 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 128 ГБ, он оценивается в 3499 юаней (520 долларов), вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем стоит 3999 юаней (595 долларов), а самый дорогой вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 4299 юаней (640 долларов). Хотя Moto X30 Pro в настоящее время доступен только в Китае, но ожидается, что вскоре он выйдет на мировой рынок под названием Moto Edge 30 Ultra.