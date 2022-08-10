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Google добавила новые функции улучшения сна в Android 13
Эти же функции появятся и в более старых версиях Android после релиза Android 13
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 Google выпустила новую версию своего приложения Digital Wellbeing для бета-тестеров, к которым можно присоединиться через Google Play Store. В бета-версии приложения, поставляемой со смартфонами Pixel, представлены функции, которые Google планирует представить в ОС Android 13. Бета-версия Android 13 теперь достигла версии 4.1, которая должна стать одной из последних перед тем, как Google выпустит стабильное обновление для смартфонов AOSP и Pixel.

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 Хотя Google не прокомментировала изменения, содержащиеся в Digital Wellbeing 1.1.463639936.beta, 9to5Google и Мишаал Рахман поделились скриншотами обнаруженных ими новых функций. В частности, Google представила подменю режима сна в стиле Material You, упрощая настройку и придавая приложению более современный вид в целом. Кроме того, Digital Wellbeing по-прежнему предлагает возможность настройки расписания сна для определенных дней.

 Также Google включила новую анимацию при включении режима «Время сна» вручную, под которой есть варианты немедленного отключения режима или приостановки его на 30 минут. Кроме того, Digital Wellbeing теперь может затемнять обои ночью, когда активен режим сна. Теоретически этот параметр работает в тандеме с другими параметрами режима сна, чтобы уменьшить излучение синего света и улучшить качество сна. Согласно информации портала 9to5Google, компания пока выпустил обновление Material You только для устройств под управлением Android 13 Beta. Предположительно, перенос обновленного приложения Digital Wellbeing на более старые версии Android состоится уже после выхода Android 13.

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