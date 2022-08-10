Такой вывод следует из утечки изображения с внутренней презентации компании

Сегодня в сети появилось изображение упаковки грядущих процессоров AMD серии Ryzen 7000, которое, как предполагается, стало результатом утечки из внутренней презентации компании AMD. Упаковка, как сказано, предназначена для серии Ryzen 7000, включая Ryzen 9, а также для других премиальных моделей, которые будут стоить более 500 долларов. Возможно, что коробки для Ryzen 7 и Ryzen 5 будут выглядеть несколько иначе.

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В информации, приложенной к упаковке, утверждается, что в целом цены на Ryzen серии 7000 не будут сильно отличаться от цен на текущую линейку процессоров Ryzen 5000. Единственным исключением являются дорогие модели. Вот как это предположительно выглядит:

Ryzen 7 7700X MSRP = Ryzen 7 5700X MSRP

Ryzen 7 7800X MSRP > Ryzen 7 7800X MSRP

Ryzen 9 7xy0X MSRP > Ryzen 9 5xy0X MSRP

Информация утверждает, что Ryzen 7 7800X существует, по крайней мере, во внутренних планах компании. Однако на данный момент ни слухов, ни утечек, которые это подтверждали бы нет. Стоит сказать, что существует также значительный разрыв между MSRP Ryzen 5700X и Ryzen 5800X, потому что они были выпущены в разное время.

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Напомню, что компания AMD собирается запустить серию Ryzen 7000 15 сентября. Кроме того, ожидается, что AMD продемонстрирует свою новую серию процессоров 29 августа на специальном мероприятии.