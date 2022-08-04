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AMD показала материнские платы X670E премиум-класса от основных партнеров компании
Новинки представили ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock и Biostar
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 На мероприятии AMD Meet The Expert партнеры компании обсудили и продемонстрировали новые флагманские материнские платы на чипсете X670. Партнеры подготовили свои собственные презентации, и обсудили функции, которые они считают наиболее важными.

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 Все материнские платы оснащены новым сокетом AM5 и поддерживают системы хранения PCIe Gen5, а также дополнительную поддержку интерфейса PCIe Gen5 для графики следующего поколения. Естественно, ни одно из таких устройств не доступно сейчас для потребителей, но создает задел на будущее.

 Интересно, что ни одна из компаний не сообщила о максимальной скорости памяти DDR5, поддерживаемой этими платами. Возможно, данный параметр ещё находится под запретом опубликования и не разглашается. Также нет упоминания о поддержке AMD EXPO, зато поддерживается Intel XMP.

ASUS

 Материнская плата Crosshair X670E Hero получила новый дизайн. Она оснащается 20 фазами питания с силой тока 110 А. Новинка будет поддерживать сеть 2.5G. Q-Latch M.2 и Q-Release позволят легко устанавливать диски M.2 и быстро извлекать дискретные графические карты.

ASRock

 ASRock показала новую материнскую плату X670E PG Lightning. Остальные платы уже были показаны ранее.

Gigabyte

 Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете X670E, включая флагманские серии XTREME и MASTER, а также серии AORUS PRO AX и AORUS ELITE MX. Флагманская материнская плата XTREME имеет схему питания 18+2+2 фазы, в то время как остальные модели серии AORUS имеют схему 16+2+2.

MSI

 MSI впервые продемонстрировала дизайн MEG GODLIKE. Это материнская плата формата E-ATX с 24 + 2-фазной системой питания и силовыми каскадами 105 А. MSI подтверждает, что плата получит информационную панель M-Vision. И MEG ACE, и GODLIKE будут поставляться с картой расширения памяти M.2 XPANDER-Z Gen5 Dual.

 X670E Carbon имеет 18 + 2 фазы и силовой каскад на 90 А. Как и серия MEG, она получит безвинтовую установку накопителей M.2.

Biostar

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 Biostar представила свою плату премиум-класса серии Valkyrie с 22-фазной системой питания и 105A VRM.

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