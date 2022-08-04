Данный шаг отрицательно скажется на TSMC и планах развития её производства

Основываясь на сообщении TrendForce, Intel снова пришлось отложить выпуск своих будущих процессоров Meteor Lake, и теперь компания запустит Meteor Lake только к концу 2023 года. Непонятно, почему произошла еще одна задержка, но Intel перенесла большинство своих заказов на 3-нм техпроцессе TSMC на более поздний срок в 2023 году. Побочным эффектом этого является то, что TSMC, как говорят, замедляет расширение своей производственной линии 3-нм процессоров, так как компания не уверена, сможет ли она полностью загрузить свои мощности в 2023 году, а основным заказчиком 3-нм продукции TSMC по-прежнему будет Apple.

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Другие клиенты TSMC такие, как AMD, MediaTek и Qualcomm, не планируют переходить на 3-нм техпроцесс до 2024 года, поэтому, если планы этих компаний не изменятся или не увеличится спрос со стороны Apple, TSMC, как говорят снизит темпы по внедрению новейших производственных линий в следующем году. TSMC также, вероятно, ждет снижение доходов в 2023 году из-за изменения планов Intel, хотя пока рано делать какие-либо предположения. TrendForce также предполагает, что Intel может по-прежнему использовать 3-нм техпроцесс TSMC в качестве резервного, если компания не сможет выполнить переход на собственный техпроцесс Intel 4, но, учитывая сложность переноса производства с одного техпроцесса на другой, это кажется маловероятным.