Будучи крупнейшим поставщиком платформ для ноутбуков в мире, Intel стремится как можно скорее внедрять новейшие технологии, чтобы сохранить это лидерство. Кроме того, одним из ключевых преимуществ ноутбуков является быстрое соединение по протоколу Wi-Fi, поэтому внедрение последней версии технологии имеет решающее значение для процессорного гиганта. Как теперь выяснилось, Intel готова к 2024 году внедрить поддержку Wi-Fi 7 на своих платформах.
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«В настоящее время мы разрабатываем Intel Wi-Fi 802.11be, чтобы получить сертификат Wi-Fi Alliance, и к 2024 году он будет установлен в таких продуктах как ноутбуки. Мы ожидаем, что он появится на основных рынках в 2025 году», — сказал Эрик Маклафлин, вице-президент Intel по беспроводным технологиям на пресс-конференции в Южной Корее.
Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) будет предлагать максимальную агрегированную скорость передачи данных 40000 Мбит/с (40 Гбит/с), что сделает проводное соединение Ethernet устаревшими. Однако в большинстве случаев устройства будут поддерживать значительно более медленную скорость соединения.
Но чтобы получить такой высокий битрейт, точкам доступа Wi-Fi 7 придется использовать три диапазона: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц и увеличить ширину канала до 320 МГц, а также добавить 4096-QAM.
Учитывая значительно улучшенную производительность Wi-Fi 7 по сравнению с Wi-Fi 6/6E, Intel ожидает, что эта технология будет с радостью использоваться устройствами, требовательными к пропускной способности, например, гарнитурами дополненной и виртуальной реальности, использующими технологию Intel WiGig (Wireless Gigabit).
Ожидается, что организация IEEE официально примет спецификацию IEEE 802.11be только в 2025 году, поэтому некоторые ее характеристики могут измениться. Intel смотрит в будущее с энтузиазмом и ожидает, что производительность будущей технологии Wi-Fi 7 улучшится к моменту ее коммерческого запуска в 2024 году.
«Поскольку до выпуска 802.11be осталось больше года, есть шанс, что мы сможем еще больше повысить скорость обработки», — сказал Маклафлин.