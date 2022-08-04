Во время тестирования процессор работал на частоте 5,15 ГГц

Как сообщает HXL, оверклокер TSAIK установил мировой рекорд в Cinebench R23 на процессоре Ryzen Threadripper Pro 5995WX, разогнанном до 5,15 ГГц с применением охлаждения жидким азотом. Система Threadripper набрала 116142 балла, что на 10% выше, чем у предыдущего рекордсмена Splave с его 5,23 ГГц на 64-ядерном процессоре Ryzen Threadripper 3990X.

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Без сомнения, новый мировой рекорд является свидетельством улучшений IPC от AMD, обнаруженных в архитектуре Zen 3, включая унифицированный кэш L3 и усовершенствования самих ядер, обеспечивающие повышение IPC на 19% по сравнению с процессором предыдущего поколения Ryzen Threadripper 3990X.

Ryzen Threadripper Pro 5000 серии WX являются новым поколением процессоров AMD для рабочих станций. Эти чипы имеют ту же конфигурацию ядер, что и их предшественники, но они построены на новой архитектуре AMD Zen 3, которая имеет несколько более высокие тактовые частоты. Согласно предыдущим тестам, проведенным Puget Systems, эти чипы могут быть на 20% быстрее, чем чипы Threadripper 3000, в зависимости от приложения.

Но самое интересное то, что AMD сделала свои процессоры для рабочих станций Ryzen Threadripper полностью разблокированными для разгона. Это очень неординарный шаг, учитывая, что платформа ориентирована в первую очередь на профессионалов. Так что благодаря решению AMD TSAIK смог побить рекорд Cinebench R23.

Для достижения своего мирового рекорда TSAIK использовал материнскую плату MSI WS WRX80 со всеми восемью слотами DIMM и 128 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance. Этот комплект памяти работал с таймингами CL14-14-14-32 на скорости 3200 МТ/с.

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Будет интересно, что ждет Ryzen Threadripper Pro 5995WX в будущем. Согласно HWBot, результат TSAIK является единственным разгоном Ryzen Threadripper Pro 5995WX, указанный на сайте. Так что другим оверклокерам открыты широкие возможности для достижения еще больших результатов и новых рекордов.