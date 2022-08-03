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MetalFish представила компьютерный корпус Y2 Fish Tank со встроенным аквариумом
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 Китайская компания MetalFish добавила в свою коллекцию новый корпус для ПК под названием Y2 Fish Tank Chassis. Название весьма удачное, так как устройство сочетает в себе ПК и аквариум. Если пользователь является компьтерным любителем и в то же время любителем аквариумных рыб, который ищет HTPC, новый корпус может быть именно тем, что ему нужно. Кроме того, новый корпус позволит расслабиться во время работы за компьютером.

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 Многие производители ПК указывают размер своих корпусов в литрах, но MetalFish не указывает эту важную характеристику Y2 Fish Tank, хотя именно такая система достойна упоминания данной характеристики. Но известны размеры корпуса, которые составляют 370 x 250 x 290 мм, что составляет около 27 литров, поэтому, если принять, что половину корпуса занимает аквариум, то полезный объем системы составляет 13,5 литров.

 Интересно, что аквариумная часть не осталась на откуп покупателю, а снабжена фильтром и компрессором для подачи воздуха с питанием от USB. Также утверждается, что светодиодная полоса над резервуаром для воды имеет свет благоприятный для здоровья рыб и растений, поэтому она, вероятно, не имеет синхронизации с игровыми периферийными устройствами. Корпус имеет отдельную RGB-подсветку, которую можно включать и выключать, а также регулировать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

 Ничего не говорится о влиянии аквариума на охлаждение ПК, но наличие такой значительной тепловой массы наверху может помочь немного охладить ваш компьютер. С другой стороны, вполне возможно, что повышение производительности ПК в течение нескольких часов может заставить рыбу чувствовать себя немного жарко.

 Шасси Y2 Fish Tank подходит для любой материнской платы формата Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава толщиной 1,5 мм, имеет крепления для одного 2,5-дюймового диска, два 90-мм вентилятора спереди, входящих в комплект. В корпус можно установить кулер для процессора высотой до 90 мм и видеокарту длиной до 220 мм. Кроме того, придется установить небольшой блок питания размером 1U или FlexATX.

 Y2 Fish Tank Chassis не является первым гибридом корпуса для ПК и аквариума, но он выглядит намного элегантнее и включает в себя предыдущее шасси Fish Cube, которое было разработано только для форм-фактора Mini-ITX.

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 Стоимость новинки весьма демократична и в Китае предлагается по цене менее 75 долларов.

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