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Samsung Galaxy Z Fold4 выйдет под названием Galaxy Fold4 без буквы "Z"
Кроме того в сеть попала и другая информация, касающаяся нового складного смартфона Samsung
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 Инсайдер Ахмед Квайдер поделился подробностями о том, чего ожидать от грядущего складного смартфона Galaxy Z Fold4, включая предполагаемые показатели производительности. Однако есть большая вероятность, что устройство не появится под названием Galaxy Z Fold4. Вместо этого @_snoopytech_ утверждает, что Samsung откажется от бренда Z во всем мире, как это уже было сделано в Восточной Европе. Не трудно догадаться, что это связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине, где часть наших войск использует знак "Z" на своей технике и обмундировании.

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 По словам Qwaider, Galaxy Fold4 будет оснащен стеклом Gorilla Glass Victus+ на передней и задней сторонах для защиты дисплея и задней панели. При этом Qwaider утверждает, что Galaxy Fold4 сохранит батарею своего предшественника емкостью 4400 мАч, а также возможность проводной зарядки мощностью 25 Вт. Предположительно, Galaxy Fold4 может зарядиться с 0% до 50% примерно за 30 минут, что выше, чем у Galaxy Z Fold3 с его 33%, которые он может достичь за тот же период.

 Как и ожидалось, внутренний дисплей Galaxy Fold4 будет работать с частотой обновления до 120 Гц. Qwaider упоминает, что Galaxy Fold4 будет предлагать пиковую яркость до 1000 нит, что на 200 нит ниже, чем у продаваемого сейчас Galaxy Z Fold3. Это значение может представлять максимальную яркость Galaxy Fold4 при отображении SDR контента. Если это так, то дисплей нового Galaxy Fold будет на 25% ярче, чем у предшественника.

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 Однако чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 будет обеспечивать значительно лучшую производительность, чем Snapdragon 888, на котором работает Galaxy Z Fold3. В частности, первый должен обеспечить повышение производительности процессора до 15% и производительности графического процессора на 59%. Кроме того NPU может обрабатывать на 68% больше вычислений в секунду, что должно заметно повысить производительность ИИ. Galaxy Fold4 дебютирует 10 августа на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked вместе с Galaxy Flip4 и новыми носимыми устройствами, включая умные часы Galaxy Watch5 Pro.

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