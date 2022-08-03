А купить процессоры можно будет 15 сентября

Согласно информации портала Wccftech, AMD определилась с датой запуска новых процессоров Zen4 для настольных ПК. Данное сообщение является продолжением официального подтверждения того, что AMD выпустит серию Ryzen 7000 в этом квартале. Генеральный директор AMD Лиза Су рассказала о дате выпуска во время сессии вопросов и ответов о финансовой деятельности компании за второй квартал.

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Но теперь появилась точная дата. Согласно источникам Wccftech, AMD собирается представить свою новую серию 29 августа, а через две недели, 15 сентября, AMD снимет эмбарго на продажу продуктов. Кроме того стало известно, что обзоры Ryzen 7000 должны появиться 13 сентября, то есть за два дня до официального запуска.

Материнские платы на чипсете X670, которые будут обсуждаться завтра на мероприятии AMD Meet The Expert, будут выпущены в тот же день, что и процессоры Ryzen 7000. Это также означает, что обзоры материнских плат будут опубликованы на 2 дня раньше.

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Утечка означает, что слухи о дате запуска 15 сентября, появившиеся в середине июня, постепенно находят свое подтверждение, хотя это все еще не официальная информация.