Во время обсуждения финансовых показателей компании за второй квартал генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение процессоров серии Ryzen 7000 будет запущено в этом квартале. Это сужает дату выпуска с ранее объявленной фразы "этой осенью" до сентября. По слухам, AMD может представить новую серию уже 15 сентября, а поступление в продажу готовой продукции таким образом должно состояться в конце месяца.
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"Мы на пути к запуску наших совершенно новых 5-нанометровых процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК и платформ AM5 в конце этого квартала с лидирующей производительностью в играх и создании контента", - заявила генеральный директор AMD Лиза Су.
На этой неделе компания намерена представить более подробную информацию о материнских платах на чипсете X670E от своих партнеров. AMD проведет мероприятие Meet The Expert для энтузиастов и профессионалов, на котором представители основных партнеров компании по производству материнских плат расскажут о своей продукции на чипсетах AMD серии 600 для процессоров Ryzen 7000.
Кроме того, Лиза Су также подтвердила, что видеокарты Radeon RX 7000 должны быть запущены "позднее в этом году", подтвердив тем самым предыдущие слухи о сроках их появления ближе к концу года.