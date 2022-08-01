Официальный анонс новинок состоится на неделю раньше

Джон Проссер и FrontPageTech утверждают, что получили информацию о плане Google по запуску Pixel 7 и Pixel 7 Pro, своих следующих флагманских смартфонов. Напомню, что Google представила Pixel 7, Pixel 7 Pro и множество других продуктов в мае на мероприятии Google I/O 2022. Еще одним устройством стали умные часы Pixel Watch, которые, как объявила Google, появятся осенью вместе с серией Pixel 7.

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Таким образом, даты, указанные Prosser и FrontPageTech, также должны применяться к Pixel Watch. Предположительно, Google планирует открыть предварительные заказы 6 октября, почти за три недели до годовщины анонса Pixel 6 или Pixel 6 Pro. В то время как Google представила серии Pixel 4 и Pixel 6 в середине октября, выпуск всех остальных флагманских смартфонов Pixel произошел в конце сентября или начале октября.

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Проссер предполагает, что Google также представит Pixel 7 и Pixel 7 Pro 6 октября. Однако это только его домыслы, а не информация, которую он получил из своих авторитетных источников. Проссер добавляет, что оба смартфона должны начать поставляться 13 октября, предположительно, это будет глобальная дата запуска. Основываясь на предыдущих выпусках устройств Pixel, можно предположить, что 6 октября Google также представит стабильные сборки Android 13, по крайней мере, для устройств Pixel. Хотя Проссер считает, что на данный момент обе даты являются точными, он перестраховывается оговоркой о том, что у Google были случаи переноса дат. Следовательно, всё сказанное нужно воспринимать с легким скептицизмом.