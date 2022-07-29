Задержка запуска графических процессоров Intel Arc для настольных ПК была подтверждена просочившимися в сеть внутренними дорожными картами компании

В течение последних нескольких недель Intel была занята подготовкой публикаций по Arc. Том Петерсен и Райан Шраут из Intel представили и подтвердили две модели графических процессоров для настольных ПК: A750 и A770. Единственная проблема заключается в отсутствии подробностей о характеристиках, дате выхода и ценах.

реклама

На прошлой неделе Intel подтвердила, что получила первую партию карт Arc A750 LE для обозревателей. Эти карты в настоящее время проходят внутреннее тестирование и вскоре должны быть отправлены к обзорщикам.

Похоже, видео Moore’s Law is Dead может объяснить, почему сейчас так мало подробностей о графических процессорах Arc. Согласно просочившимся в сеть внутренним дорожным картам, Intel может сообщать противоречивую информацию об ARC, что только усиливает путаницу вокруг запуска серии.

Слайды предположительно были показаны около месяца назад графическим подразделением другим подразделениям в самой Intel. В дорожной карте четко перечислены все известные названия моделей, и из нее видно, что запуск AIC был запланирован на начало августа, когда Intel должна отправить карты системным интеграторам.

Согласно дорожной карте AIC, которая охватывает конкретно одну модель A380, Intel до сих пор не знала дату выпуска ни одной из пользовательских карт ещё месяц назад. Эта дорожная карта подтверждает, что было запланировано как минимум пять моделей, из которых пока известно о двух от Gunnir и ASRock. Теперь очередь за ASUS, MSI и, возможно, Gigabyte.

Другой слайд из просочившейся дорожной карты показывает, что Intel планировала запустить Arc A770, A750, A580 и A380 для системных интеграторов к концу июля. Ни OEM производители, которые должны были производить эти карты, ни системные интеграторы не анонсировали системы, оснащенные такими графическими процессорами. Пока единственная модель, которая была замечена в готовых ПК - это A380.

На слайде также упоминается «Desktop Launch: The Arc Experience», который предположительно планировался как глобальный запуск настольной серии Alchemist. Пока Intel не подтвердила, что такое событие произойдет.

Moore’s Law is Dead также сообщил, что ходят слухи о потенциальном обновлении Alchemist для ноутбуков. Он также отметил, что есть проблемы с графическими процессорами Battlemage. Учитывая все вышесказанное, очевидно, что в графическом подразделении Intel возникли серьезные проблемы.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил во втором квартале 2022 года, что компания действительно выпустит настольные карты Arc A5 и A7 в третьем квартале, однако конкретные сроки не называются. Графические процессоры Arc уже доступны через OEM-производителей, но в данном случае он имеет в виду только мобильные серии.

Следует также отметить, что отсроченные продукты и сомнительная прибыльность бизнеса сопровождаются слухами, которые приписывают Intel возможный полный отказ от своего бизнеса с дискретными графическими процессорами.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



