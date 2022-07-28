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Motorola показала возможности дополнительного дисплея складного смартфона Razr 2022
Официальный выход смартфона Razr 2022 состоится уже 2 августа
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 Motorola представит Razr 2022 2 августа, но, возможно, только для китайского рынка. Хотя ожидается, что Motorola будет продавать Razr 2022 по всему миру, он может оставаться эксклюзивным для Китая в течение нескольких месяцев. Как уже сообщалось ранее, Razr 2022 будет выпущен с измененным дизайном по сравнению с Razr 5G, который во многом напоминает Galaxy Z Flip3. Тем не менее Razr 2022 будет иметь дополнительный дисплей большего размера, чем Galaxy Z Flip3 или Galaxy Z Flip4, возможности которых Motorola показывала в китайских социальных сетях.

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 На данный момент компания поделилась фотографией и коротким видео, в которых рассказывается о различных вариантах использования устройства. Например, по-прежнему можно делать селфи с закрытым Razr 2022, используя дополнительный дисплей в качестве видоискателя. По слухам, Razr 2022 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, что делает его более универсальным устройством для съемки селфи, чем большинство смартфонов. Как и ожидалось, дополнительный дисплей может отображать входящие уведомления и виджеты музыкальных приложений.

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 Кроме того, смартфон сделает возможным играть в некоторые игры на дополнительном дисплее. Motorola подразумевает, что можно будет использовать дополнительный дисплей для навигации, а также в качестве калькулятора, секундомера, диктофона и просмотра предстоящих событий в календаре. Предположительно, дополнительный дисплей получит ширину 3 дюйма. Также смартфон должен иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Естественно, покупка такого устройства влетит в копеечку, даже для модели начального уровня. По слухам, цена Razr 2022 составит 1149 евро, что, возможно, сделает его дороже, чем Galaxy Z Flip4.

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