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Intel начала поставки графических процессоров Arctic Sound-M
В основе графических карт лежит чип ACM-G10 с 32 ядрами Xe
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 Как сообщила Intel на этой неделе, компания начала поставки графической карты Arctic Sound-M и платы транскодирования видео для центров обработки данных. Плата использует графический процессор Intel Big Arc Alchemist ACM-G10, который будет использоваться в будущих высокопроизводительных графических платах Intel серий Arc A500 и Arc A700 для геймеров.

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 «Графический процессор Intel Data Center под кодовым названием Arctic Sound-M уже поставляется. Этот открытый и гибкий графический процессор будет поддерживать широкий спектр рабочих нагрузок, начиная с облачных игр и потоковой передачи мультимедиа. Мы не можем дождаться, когда инновационные решения наших клиентов воплотятся в жизнь!», — говорится в заявлении Intel

 Плата кодирования графики и видео Intel под кодовым названием Arctic Sound-M для центров обработки данных использует графический процессор ACM-G10 с 32 ядрами Xe, 4096 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти. Графический процессор Intel ACM-G10 может выполнять транскодирование до восьми видеопотоков 4K одновременно, более 30 потоков при разрешении 1080p и рендеринг более 40 игровых потоков. Кроме того более совершенные графические процессоры Intel Arc Alchemist также поддерживают инструкции XMX, что позволяет ускорить рабочие нагрузки ИИ.

 Ключевой вывод о поставках Intel Arctic Sound-M заключается в уверенности компании, что ее драйверы и приложения для графического процессора ACM-G10 достаточно хороши для центров обработки данных. Это означает удаленный рендеринг некоторых игр в виде транскодирования видео. У конечных пользователей, как правило, несколько иные требования, поскольку они играют в более широкий спектр игр и используют более широкий выбор приложений. Таким образом, несмотря на отсутствие прямой зависимости между центром обработки данных и программного обеспечения конечного пользователя, готовность первого является хорошим признаком.

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 Следует отметить, что семейство Intel Arctic Sound-M также включает в себя плату Arctic Sound-M, работающую на двух «маленьких» графических процессорах ACM-G11, которые могут выполнять те же функции, что и одночиповая. К сожалению не известно, поставляет ли Intel свой двухчиповый Arctic Sound-M. Тем не менее, можно предположить, что клиенты, которые уже используют серверный графический процессор Intel на базе двух дискретных графических процессоров Iris Xe, могут быть заинтересованы в его преемнике.

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