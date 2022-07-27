Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Китайский поставщик получит карты NVIDIA GeForce RTX 40 менее чем через месяц
Такое заявление сделал представитель PRO Hi-Tech
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

 По словам Ильи Корнейчука из PRO Hi-Tech, их поставщик видеокарт из Китая ожидает получить первую партию видеокарт RTX 40 менее чем через месяц. Об этом он заявил во время последней сводки новостей PRO Hi-Tech. Однако не уточняется, является ли этот поставщик розничным продавцом или дистрибьютором, но говорится, что карты должны быть физически доступны в сентябре.

реклама

 Хотя ходит много слухов о потенциальной дате выпуска RTX 40, вероятно, это первый раз, когда какая-то компания упоминает что-либо о поставке графических процессоров следующего поколения.

 Партнеры Nvidia не очень хотят давать свои оценки о поставках графических карт RTX 40, и пока не было никаких заявлений о ранней доступности. В настоящий момент внимание производителей сосредоточено на избыточном запасе карт GeForce RTX 30, от которых следует избавиться в преддверии выхода нового поколения видеокарт.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Вероятнее всего этот слух не соответствует действительности, и до отправки любых карт дистрибьюторам остается еще довольно много времени. Согласно графику запуска от Igor’sLAB, видеокарты серии RTX 40 на базе графического процессора AD102 должны поступить в массовое производство в период с августа по сентябрь. Это означает, что карты RTX 40 могут начать поставляться розничным продавцам не ранее, чем через несколько недель.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce #видеокарты nvidia #rtx 40 #rtx 4000 #geforce rtx 40 #nvidia ada lovelace #geforce rtx 4000 #видеокарты нового поколения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
Новый драйвер на 12-19% повысил производительность iGPU AMD Ryzen 6800U в Unigine Heaven
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2040 году – почему за 1 ВТС не будут давать 1 миллион долларов
31
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
10
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
21
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
75
Обновление MIUI 14 получат 125 устройств Xiaomi Redmi и POCO
1
CDPR в честь своего 20-летия дарит игрокам набор цифрового контента по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077
2
Возвращаемся в The Witcher 3 – выбираем оптимальную видеокарту для повторного прохождения Ведьмака
5
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
9
Тинькофф вводит новые комиссии: 200 у.е. за приём платежей по SWIFT
3
Активное охлаждение модулей памяти GeIL EVO V DDR5 разобрали и протестировали
2
Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
1
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
1
Самой быстрой видеокартой 2023 года может стать GeForce RTX 4090 Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и 800 Вт
11
Выбираем самую быструю видеокарту для миллионеров – 5 геймерских GPU для игр в разрешении 4К
23
Выбираем видеокарту для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских моделей от 40 000 рублей
2
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 20%
10
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
8
GeForce RTX 4090 окажется дешевле RTX 3090 Ti и будет поставляться в двух вариантах — инсайд
5
Видео: первые 17 минут космосима RimWorld, записанные на PlayStation 5
+
Выбираем оптимальную видеокарту для Hitman 3 и Guardians of the Galaxy – 6 GPU для 4К, 2К и 1080р
7

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
172
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
66
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
5
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
42
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
4
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
51
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
47
О самых маленьких игровых консолях
1
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
47
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10

Сейчас обсуждают

Вежливый__HIMARS
13:58
что б посмотреть разъебаный мост хватит интегрированного видео. у далбаеба страна распадается нахуй, а он о видеокарте беспокоится. ну, тупые
Видеокарта Nvidia RTX 4090 Ti будет иметь 48 ГБ памяти GDDR6X
Proxy Demon
13:56
дак это ваши на фотке, от дурачек
Видеокарта Nvidia RTX 4090 Ti будет иметь 48 ГБ памяти GDDR6X
hendehog
13:55
На VR AMDшники опять забили...
AMD Software Adrenalin 22.7.1: ИИ шумоподавление, 85% ускорение в OpenGL, расширенная поддержка RSR
Слава Шишков
13:53
Сами пишете, что с потерями не считались, бабы не успеют ваши нарожать )))
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Michiru1
13:53
Если раптор просто рефреш, о чем и было известно давно, то зен4 преподносят как революцию. По факту увидим что-то интересное только на метеорах и зен5. Увы и ах, зен4 обкатка нового сокета за оверпра...
Процессоры AMD Ryzen 9 7000 следующего поколения могут иметь TDP 170 Вт
Вежливый__HIMARS
13:52
анало говнет
Видеокарта Nvidia RTX 4090 Ti будет иметь 48 ГБ памяти GDDR6X
Proxy Demon
13:52
Да просто у тебя денег нет и не будет. Доллар по 40 гривен. Видеокарту не купишь. Остаётся сидеть и ненавидеть мнимого виновника собственной несостоятельности. Ха-ха, и правда тупой народец. С 2014 го...
Видеокарта Nvidia RTX 4090 Ti будет иметь 48 ГБ памяти GDDR6X
Вежливый__HIMARS
13:51
значит не будут с китайцами дружить. оно и правильно, что красная чума, что коричневая - фашисты.
Южнокорейская SK Group готова вложить в экономику США около $22 млрд
Kira625
13:51
> Держатели облигаций «Нафтогаза» получили рекомендацию отклонить просьбу украинской компании об отсрочке по выплате долга, пишет Reuters. https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/07/16/931674-naf...
Северный поток-1 теперь работает на 20% от максимальной мощности
hendehog
13:50
Какая мерзкая графика и уродливые персонажи, однако.
Видео: геймплей приключенческой игры Return to Monkey Island с демонстрацией диалоговой системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем