Такое заявление сделал представитель PRO Hi-Tech

По словам Ильи Корнейчука из PRO Hi-Tech, их поставщик видеокарт из Китая ожидает получить первую партию видеокарт RTX 40 менее чем через месяц. Об этом он заявил во время последней сводки новостей PRO Hi-Tech. Однако не уточняется, является ли этот поставщик розничным продавцом или дистрибьютором, но говорится, что карты должны быть физически доступны в сентябре.

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Хотя ходит много слухов о потенциальной дате выпуска RTX 40, вероятно, это первый раз, когда какая-то компания упоминает что-либо о поставке графических процессоров следующего поколения.

Партнеры Nvidia не очень хотят давать свои оценки о поставках графических карт RTX 40, и пока не было никаких заявлений о ранней доступности. В настоящий момент внимание производителей сосредоточено на избыточном запасе карт GeForce RTX 30, от которых следует избавиться в преддверии выхода нового поколения видеокарт.

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Вероятнее всего этот слух не соответствует действительности, и до отправки любых карт дистрибьюторам остается еще довольно много времени. Согласно графику запуска от Igor’sLAB, видеокарты серии RTX 40 на базе графического процессора AD102 должны поступить в массовое производство в период с августа по сентябрь. Это означает, что карты RTX 40 могут начать поставляться розничным продавцам не ранее, чем через несколько недель.