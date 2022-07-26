Выигрыш времени незначиельный, но кому-то такое новшество определенно понравится

Microsoft в настоящее время тестирует новую прошивку для своих консолей с незначительными изменениями, которые могут существенно повлиять на общий игровой процесс. Последняя тестовая сборка Xbox Insider для Xbox Series S и Series X содержит обновленную загрузочную анимацию, которая примерно на пять секунд короче, чем оригинал. Это не такая большая экономия времени, но позволит входить в игру быстрее, чем раньше.

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Джош Манси, директор по маркетингу Xbox, подтвердил изменение и сказал, что оно было разработано для сокращения общего времени запуска консоли.

Как подчеркивает ресурс The Verge, пользователи увидят более быстрое время загрузки, однако для этого на консоли должен быть установлен режим энергосбережения. Режим мгновенного включения обеспечивает более быстрый запуск, но требует постоянного питания. Согласно документу поддержки Microsoft, Xbox Series S потребляет 10 Вт в режиме мгновенного включения, в то время как Xbox Series X требуется 13 Вт.

Напомню, что в этом году Microsoft сделала режим энергосбережения параметром по умолчанию при первоначальной настройке консоли. Недавние улучшения позволяют загружать системные и игровые обновления в режиме энергосбережения, что делает его еще более привлекательным.

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Чтобы изменить параметры питания после первоначальной настройки, необходимо нажать кнопку Xbox, затем войти в «Профиль и система» > «Настройки» > «Общие» > «Режим питания и запуск» и выбрать предпочтительный режим питания в раскрывающемся меню.