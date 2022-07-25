Это довольно странный шаг, учитывая, что увеличение памяти на такой маломощной карте приведет лишь к её удорожанию, но не повышению производительности

Компания Sapphire объявила о выпуске новой конфигурации графической карты Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти. Первоначально данная видеокарта начального уровня оснащалась 4 ГБ памяти. В остальном ничего существенно не изменилось, характеристики графического процессора и памяти остались прежними, но стоит ожидать рост цены. RX 6500 XT является одной из лучших видеокарт, в основном благодаря своей бюджетной цене, а новинка этим похвастаться уже не сможет.

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Во время своего дебюта AMD Radeon RX 6500 XT была встречена довольно прохладно, поскольку она недостаточно мощная и функциональная. Тем не менее Intel и Nvidia решили составить в данном сегменте конкуренцию, выпустив Arc A380 и RTX 1630. Кроме того, даже AMD представив Radeon RX 6400, повысила ценность RX 6500 XT.

Во время тестирования RX 6500 XT объем памяти не был главной проблемой, дело было скорее в 64-битной шине. Кроме того, были дополнительные проблемы с использованием интерфейса PCIe x4, а точнее при использовании видеокарты на материнских платах с более медленными стандартами PCIe и ограниченными возможностями подключения дисплея (всего один HDMI и DisplayPort) и, наконец, полное отсутствие аппаратной поддержки кодирования видео.

В "новинке" Sapphire изменила только максимальную тактовую частоту графического процессора, повысив её на 30 МГц, чего явно недостаточно. Большинство людей будут играть в современные игры на 6500 XT с низкими настройками из-за графического процессора начального уровня, который также снижает требования к видеопамяти. Больший объем памяти может помочь в некоторых играх с определенными настройками, но вычислительная мощность графического процессора и пропускная способность памяти станут узким местом.

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Компания Sapphire сообщила, что новая видеокарта Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ уже поступила в продажу. Решающим фактором для Radeon RX 6500 XT 8 ГБ будет её стоимость, учитывая, что оригинальная RX 6500 XT 4 ГБ стоит от 189 долларов, а значительно более быстрая RX 6600 8 ГБ оценивается в 279 долларов.