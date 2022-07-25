Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Sapphire представила Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ видеопамяти
Это довольно странный шаг, учитывая, что увеличение памяти на такой маломощной карте приведет лишь к её удорожанию, но не повышению производительности
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

 Компания Sapphire объявила о выпуске новой конфигурации графической карты Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти. Первоначально данная видеокарта начального уровня оснащалась 4 ГБ памяти. В остальном ничего существенно не изменилось, характеристики графического процессора и памяти остались прежними, но стоит ожидать рост цены. RX 6500 XT является одной из лучших видеокарт, в основном благодаря своей бюджетной цене, а новинка этим похвастаться уже не сможет.

реклама

 Во время своего дебюта AMD Radeon RX 6500 XT была встречена довольно прохладно, поскольку она недостаточно мощная и функциональная. Тем не менее Intel и Nvidia решили составить в данном сегменте конкуренцию, выпустив Arc A380 и RTX 1630. Кроме того, даже AMD представив Radeon RX 6400, повысила ценность RX 6500 XT.

 Во время тестирования RX 6500 XT объем памяти не был главной проблемой, дело было скорее в 64-битной шине. Кроме того, были дополнительные проблемы с использованием интерфейса PCIe x4, а точнее при использовании видеокарты на материнских платах с более медленными стандартами PCIe и ограниченными возможностями подключения дисплея (всего один HDMI и DisplayPort) и, наконец, полное отсутствие аппаратной поддержки кодирования видео.

 В "новинке" Sapphire изменила только максимальную тактовую частоту графического процессора, повысив её на 30 МГц, чего явно недостаточно. Большинство людей будут играть в современные игры на 6500 XT с низкими настройками из-за графического процессора начального уровня, который также снижает требования к видеопамяти. Больший объем памяти может помочь в некоторых играх с определенными настройками, но вычислительная мощность графического процессора и пропускная способность памяти станут узким местом.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Компания Sapphire сообщила, что новая видеокарта Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ уже поступила в продажу. Решающим фактором для Radeon RX 6500 XT 8 ГБ будет её стоимость, учитывая, что оригинальная RX 6500 XT 4 ГБ стоит от 189 долларов, а значительно более быстрая RX 6600 8 ГБ оценивается в 279 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #radeon #sapphire #radeon rx 6500 xt #radeon rx 6500 хт #radeon rx 6500
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sapphire готовится выпустить модернизированную Radeon RX 6500 XT с 8Gb памяти вместо 4Gb
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
50
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
25
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
168
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
19
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
20
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
35
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
31
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
4
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
19
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
9
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
5
Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
3
Илон Маск собирается ускорить техническое обслуживание Tesla, используя опыт Формулы-1
17
Прорыва не будет: у процессоров Intel Raptor Lake 13th-Gen та же архитектура, что и у Alder Lake
67
До конца следующего года ASML будет снабжать EUV-сканерами 8 новых предприятий
10
Работники сразу трех оборонных заводов Boeing начнут бессрочную забастовку с 1 августа
7
«Кошачье» приключение Stray стартовало со второго места в недельном чарте продаж в Steam
+

Популярные статьи

Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
59
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
35
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
27
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
14
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
9
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
6

Сейчас обсуждают

fcr707
00:03
За 45 уже 3070 и 3070ти там можно взять.
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
fcr707
00:00
За 57 купил 3080 с китая. Карта нулевая, заказывал в мае, по серийнику дата производства май 22г. Т.е считай прям с завода.
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
fcr707
23:57
Через посредников все отправляют. Чтобы избежать лимитов и пошлин, часть суммы оплачивают гифт картами, тогда в инвойсе сумма ниже.
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
mistergrim
23:57
Это всё от воспитания ЕС газовой дубиной.
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
Евгений Васютин
23:57
сегодня купил б/ушную 1650 gddr5 с рук...Рядовое событие.... И я бы не придал ему никакого значения, если бы не маленькое НО о котором нет ни какой информации ни у одного блогера... Это уже 5-я 1650 з...
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
ptlrkptt
23:56
Ан-2. Вот на чём нужно летать. Его можно посадить чуть ли не в поле и на шоссе. Летает медленно, зато надёжно. Прямо как любят военные и ФСБ-шники.
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
flyval
23:54
Ну он же не один. Поэтому и статьи выходят с разной степенью идиотизма.
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
ptlrkptt
23:53
хана будет не Украине ...
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
ptlrkptt
23:51
летайте на оленях аэрофлота
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
flyval
23:50
Ты считаешь, что сейчас очень ловко прикинулся идиотом и никто этого не заметил?
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем