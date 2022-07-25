Кроме того, значение TDP процессора составит 400 Вт

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Инсайдер YuuKi_AnS известный своими предварительными обзорами еще не выпущенного оборудования, утверждает, что флагман из грядущей серии процессоров AMD Genoa для центров обработки данных может получить название EPYC 9664.

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Инсайдер уже раскрыл список планируемых моделей, включая все известные инженерные образцы, которых довольно много. Флагманская модель Genoa предлагает до 96 ядер и 192 потока, что является самым высоким числом ядер среди всех процессоров на архитектуре x86, выпущенных AMD.

Серия EPYC 4-го поколения будет первой, использующей микроархитектуру Zen4, как и Raphael для потребительской серии Ryzen 7000. Кроме архитектуры будет также обновлена вся платформа, включая новый сокет SP5, поддержку памяти DDR5-5200 и до 128 линий PCIe Gen5. Кроме того, ранее ходили слухи, что TDP процессоров Genoa может достигать 700 Вт на пике.

До сих пор приходилось слышать только о 96-ядерном процессоре EPYC 9654P с TDP 360 Вт. Но, как оказалось, есть еще EPYC 9664 с таким же количеством ядер, но более высоким TDP 400 Вт. Отсутствие буквы «P» означает, что процессор будет поддерживать материнские платы с двумя сокетами.

Также следует отметить, что EPYC 9664 будет серьезным обновлением с точки зрения объема кэша третьего уровня L3 по сравнению с EPYC Milan. Каждый CCD предлагает 32 МБ кэш-памяти, а также увеличенную кэш-память L2 для всего процессора. Общий кеш составляет 480 МБ, что на 192 МБ больше, чем у EPYC 7763.

YuuKi_Ans также утверждает, что EPYC 9664 может иметь базовую тактовую частоту 2,25 ГГц с возможностью разгона до 3,8 ГГц. Это увеличение составит 300 МГц по сравнению с серией Milan-X с его максимальными 3,5 ГГц.

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Выход процессоров линейки Genoa ожидается во второй половине текущего года.