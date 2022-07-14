Qualcomm намерена полностью отказаться от услуг Samsung в производстве своих флагманских чипсетов в среднесрочной перспективе

Компания Qualcomm традиционно заключала контракты на производство своих чипсетов с Samsung и TSMC. Однако теперь похоже, что американская компания в среднесрочной перспективе будет использовать только производственные мощности TSMC, по крайней мере, со своими флагманскими чипсетами.

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По словам Минг-Чи Куо, Qualcomm собирается производить свои будущие флагманские 5G чипсеты на TSMC. Судя по имеющимся данным, будущий флагман Snapdragon 8 Gen 2, который дебютирует в конце этого года, будет производиться именно тайваньской компанией. Есть мнение, что такой ход событий сохранится в 2023 и 2024 годах, таким образом TSMC также будет производить Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 4.

Это вызывает вопросы к Samsung, поскольку выход Exynos 2300 остается под вопросом. Куо недавно заявил, что серия Galaxy S23 будет использовать исключительно Snapdragon 8 Gen 2, в результате чего 4-нм техпроцесс Samsung будет мало востребован. В настоящее время только Snapdragon 7 Gen 1 использует 4-нм технологический процесс производства Samsung после того, как Qualcomm обратилась к TSMC для изготовления Snapdragon 8+ Gen 1.

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Если верить данной информации, то до 2025 года Samsung будет находиться в затруднительном положении. На TSMC уже приходится 60% производства чипов для смартфонов, и эта цифра, вероятно, вырастет в краткосрочной перспективе, особенно с учетом роста популярности чипсетов среднего и премиального сегментов компании Mediatek.