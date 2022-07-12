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Появились результаты тестирования видеокарт Intel Arc A770M и Arc A550M в 3DMark
Таким образом видеокарты наконец-то перешли в стадию тестирования перед их выходом в продажу
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 Известный инсайдер @_rogame обнаружил результаты первых тестов в 3DMark еще не выпущенных графических процессоров Intel Arc A770M и Arc A550M.

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 На данный момент видеокарты Intel Arc Alchemist выпущены только в мобильном варианте и то только на территории Китая. Однако, это постепенно начинает меняться, поскольку Intel выводит свои графические процессоры начального уровня A370M на другие рынки, но более мощные варианты на базе более крупных графических процессоров Alchemist A550M, A730M и A770M все еще трудно найти.

 Утечка от @_rogame показывает графические процессоры A550M и A770M в 3DMark. К сожалению, оба результата весьма неоднозначны и оставляют больше вопросов, чем ответов. Однако это также свидетельствует, что данные модели видеокарт уже находятся на стадии тестирования. Данный факт предполагает, что запуск должен состояться уже совсем скоро, и это должно произойти в течение нескольких недель, а не месяцев.

 Модель A550M, имеющая половину активных ядер графического процессора ACM-G10 набрала 6017 баллов в 3DMark Time Spy с использованием старого драйвера версии 1726. К сожалению, этот тест был запущен с включенной технологией Intel APO (Advanced Performance Optimizations), что фактически делает его недействительным в соответствии с правилами 3DMark.

 Исходя из ранее опубликованной информации, технология APO повышает производительность примерно на 15%. Сравнение с карты A730M с APO показывает, что A730M на 67% быстрее, чем A550M с вдвое большим количеством ядер.

 Что касается старшей модели Intel Arc A770M, то она была протестирована в Fire Strike Extreme, где набрала 13244 балла. Это примерно столько же, сколько у мобильного варианта видеокарты RTX 3070, работающей с процессором Core i7-12700H. Arc A770M была протестирована с тестовым драйвером версии 9999, обычно используемым OEM-производителями перед запуском нового оборудования. 

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 Следует отметить, что официальная производительность A770M уже подтверждена Intel. Эта карта должна быть в среднем на 12% быстрее, чем мобильная RTX 3060 в играх. Таким образом, появившиеся в сети результаты 3DMark снова полностью не совпадают с реальными игровыми тестами, где Intel явно еще предстоит проделать определенную работу с драйверами и провести множество оптимизаций.

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