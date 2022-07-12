Такой прогноз дал один из высокопоставленных сотрудников AMD

Sam Naffziger, старший вице-президент AMD недавно принял участие в большом интервью VentureBeat. Согласно его информации, AMD ожидает появления высокопроизводительных графических процессоров с уровнем TDP 700 Вт до 2025 года.

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Sam Naffziger работает в AMD уже 16 лет, а с 2017 года связал свою деятельность с графическим подразделением. Он рассказал несколько очень интересных вещей о повышении эффективности графических процессоров Radeon за счет разработок в архитектуре RDNA, а также архитектуры CDNA для центра обработки данных.

Приведенная выше диаграмма не обсуждалась в интервью, но повышение эффективности графических процессоров обсуждается. Из-за отсутствия четкого контекста можно рассматривать диаграмму как ориентировочное предупреждение AMD данной отрасли, а не прогноз движения графических процессоров AMD в данном направлении. Naffziger рассказывает о некоторых инновационных способах, с помощью которых AMD избегает резкого увеличения TDP своих графических процессоров, и из интервью складывается впечатление, что у AMD есть какие-то наработки в данной сфере для архитектур RDNA 3 и RDNA 4.

В интервью VentureBeat Наффцигер рассказывает о переходе AMD с RDNA 1 на RDNA 2. Он сказал, что удвоение производительности и 50-процентный прирост производительности на ватт в значительной степени было связано с тем, что были извлечены уроки из проектирования ЦП, чтобы получить тактовую частоту 2,5 ГГц при скромных напряжениях. AMD также сделала ставку на уменьшение ширины шины и использование больших кешей, в частности Infinity Cache, который оказался отлично подходящим для графики.

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Что касается архитектуры RDNA 3, Naffziger утверждает, что компания не собирается замедлять темпы роста эффективности. Это означает, что AMD нацелена на повышение производительности на ватт на 50%. AMD продолжит использовать свои ноу-хау в области ЦП для оптимизации графических процессоров, в том числе в дизайне чиплетов. Напомню, что в этом году должны выйти графические процессоры нового поколения на архитектуре RDNA 3, которые будут использовать 5-нм нормы производства. Однако, информации о грядущих GPU мало и практически вся она основана на слухах и небольших утечках.