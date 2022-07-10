Новые фотографии меют значительно лучшее качество, чем ранее попадавшие на просторы Интернета

На этой неделе инсайдер YuuKi_AnS раскрыл некоторые спецификации процессоров AMD серии EPYC 9004 под кодовым названием Genoa. Эта серия процессоров предназначена для центров обработки данных и основана на архитектуре AMD Zen4. Основываясь на полученной информации, новые EPYC будут иметь до 96 ядер и мощность 360 Вт, что на 50% больше по количеству ядер и на 28% больше по уровню TDP в сравнении с серией EPYC Milan на архитектуре Zen3.

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EPYC Genoa будут использовать новый корпус SP5, а платы получат сокет LGA-6096. Это означает, что для Genoa потребуются совершенно новые материнские платы и, как следствие, новые системы охлаждения.

Фотографии этого нового сокета уже публиковались ранее в сети, но свежие изображения имеют самое высокое разрешение. Кроме того, стала доступна фотография радиатора процессора.

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AMD Genoa будут запущены в четвертом квартале этого года. Скорее всего, это произойдет до того, как Intel начнет массовое развертывание своих процессоров Xeon Sapphire Rapids. Процессоры от обоих производителей, вероятно, уже доступны первым клиентам для тестирования. Именно таким образом подобные фотографии и попадают в сеть.