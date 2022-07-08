Новина поддерживают до 16 ТБ памяти и скорость более 1500 МБ/с

Российский производитель Kraftway продемонстрировал новейшие твердотельные накопители ASIC v1 и ASIC v2 на выставке Innoprom 2022. Накопители на интерфейсе PCIe 4.0 являются первыми в своем роде, использующими отечественный контроллер твердотельных накопителей и могут достойно соперничать с лучшими представителями на рынке в данном сегменте.

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В обеих моделях используется первый отечественный контроллер К1942ВК018. Согласно информации производителя, K1942VK018 производится по 28-нм технологическому процессу TSMC HPC+ и поддерживает восемь каналов памяти. Кроме того, в контроллере реализована поддержка ONFI 4.0, декодирование LDPC, RAID массивы, мониторинг и управление питанием. Сообщается, что K1942VK018 потребляет от двух до четырех ватт и будет основой для твердотельных накопителей в различных форм-факторах, включая карты расширения HHHL, M.2, а также формат SSD для предприятий и центров обработки данных EDSFF.

Старшая модель Kraftway под названием ASIC v2 представлена в формате HHHL и может быть построена на базе различных типов памяти, включая 3D MLC, TLC и QLC NAND. Кроме того, в ASIC v2 используется российская память GS Nanotech производства Micron и Kioxia. SSD имеет интерфейс PCIe 4.0 x4 с поддержкой памяти емкостью до 16 ТБ. Производительность последовательного чтения и записи превышает 1500 МБ/с, а скорость произвольного чтения и записи превышает 200000 IOPS и 150000 IOPS соответственно.

Модель Kraftway ASIC v1 менее производительная, но она имеет упор на функциях защиты данных и поддерживает 2D и 3D MLC, а также pMLC NAND. SSD ограничен подключением по шине PCIe 2.0 x4, а максимальная емкость составляет 2 ТБ. По информации производителя ASIC v1 имеет скорость последовательного чтения и записи 830 МБ/с и 680 МБ/с соответственно. Производительность накопителя составляет до 55000 IOPS при записи и 65000 IOPS при чтении.

На текущий момент Kraftway не раскрывает стоимость новых SSD. Однако производитель подтвердил, что диски уже поставляются в системы «Эльбрус». Kraftway планирует начать массовое производство своих SSD-контроллеров в 2023 году. Представитель Kraftway сообщил, что российский производитель подписал соглашение с китайской компанией YMTC о совместном производстве. Kraftway сотрудничала с TSMC до введения санкций, наложенных на Россию после начала специальной военной операции на Украине.

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По сравнению с Kioxia и Micron производственные мощности YMTC значительно ниже. На данный момент YMTC производит 100000 пластин в месяц. Тем не менее YMTC уже приступила к подготовке к запуску второго завода, который будет выпускать до 200000 пластин диаметром 300 мм в месяц, в результате чего ежемесячная производительность достигнет 300000 штук. Сколько произведенной продукции достанется Kraftway, остается только догадываться, поскольку одним из приоритетов YMTC является снабжение собственных поставщиков в условиях стремления Китая к самообеспеченности полупроводниками.