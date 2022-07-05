В последнее время AYA NEO представила множество продуктов, последним из которых является консоль NEXT 2. Кроме того, в конце прошлого месяца компания представила консоль AIR на Indiegogo, где её стартовая цена составила 499 долларов и включает APU AMD Barcelo. Месяцем ранее AYA NEO показала SLIDE, игровой портативный компьютер с выдвижным дисплеем, как у GPD Win 3. Существует также AYA NEO FLIP, еще один игровой портативный компьютер, но с откидным дисплеем.
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Впоследствии AYA NEO продемонстрировала прототип SLIDE. Насколько можно судить, это нефункциональное устройство с ненастоящим дисплеем и напечатанным на нём изображением. Тем не менее компания показала дизайн устройства, которое также оснащено пятирядной клавиатурой и раскладкой геймпада в стиле контроллера Xbox.
Устройство выглядит толще, чем другие продукты AYA NEO, по-видимому, из-за того, что определенное место в корпусе теперь занимает клавиатура. Сам дисплей имеет относительно тонкие рамки, в отличие от других устройств AYA NEO.
AYA NEO SLIDE будет запущен с гибридным процессором AMD Ryzen 7 6800U и быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5-6400. Ryzen 7 6800U должен обеспечить прирост процессорной производительности по сравнению с предыдущими консолями AYA NEO, оснащенными AMD Ryzen, а iGPU Radeon 680M должен быть более мощным, чем любые графические процессоры Iris Xe и Radeon RX Vega на сегодняшний день. Ожидается, что AYA NEO SLIDE поступит в продажу в конце текущего года.