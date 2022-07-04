Новинка интересна тем, что не имеет собственного вентилятора, а радиатор полностью закрывает все её компоненты

Японская компания ELSA представила новую видеокарту RTX 3090 с комплектом AIO. В отличие от большинства топовых карт RTX 3090 с жидкостным охлаждением, в этой модели на самой карте не установлен четвертый вентилятор. Вместо этого используется водоблок с полным покрытием для графического процессора, памяти и зоны VRM. Водоблок, помпа и внешний 360-мм радиатор были разработаны в сотрудничестве с AlphaCool.

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Видеокарта ELSA GeForce RTX 3090 LC, судя по всему, использует специальную печатную плату с двумя 8-контактными разъемами питания. Дизайн этой платы очень похож на эталонную, за исключением того, что ее длина увеличена до 26,4 см. Следовательно, это не та плата, которая используется в модели ERAZOR X той же компании. Карта имеет толщину 45 мм, включая размер помпы AlphaCool EISWOLF, расположенной сбоку.

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Новинка уже продается компанией ELSA за 307980 иен, что составляет примерно 2275 байденовских долларов. Это действительно очень высокая цена для карты RTX 3090, но следует помнить, что речь идет о ценах в Японии, которые всегда немного выше, чем в других регионах. Однако, в этом случае нет необходимости самостоятельно приобретать систему охлаждения, поэтому более высокая цена может быть оправдана.