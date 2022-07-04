Японская компания ELSA представила новую видеокарту RTX 3090 с комплектом AIO. В отличие от большинства топовых карт RTX 3090 с жидкостным охлаждением, в этой модели на самой карте не установлен четвертый вентилятор. Вместо этого используется водоблок с полным покрытием для графического процессора, памяти и зоны VRM. Водоблок, помпа и внешний 360-мм радиатор были разработаны в сотрудничестве с AlphaCool.
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Видеокарта ELSA GeForce RTX 3090 LC, судя по всему, использует специальную печатную плату с двумя 8-контактными разъемами питания. Дизайн этой платы очень похож на эталонную, за исключением того, что ее длина увеличена до 26,4 см. Следовательно, это не та плата, которая используется в модели ERAZOR X той же компании. Карта имеет толщину 45 мм, включая размер помпы AlphaCool EISWOLF, расположенной сбоку.
Новинка уже продается компанией ELSA за 307980 иен, что составляет примерно 2275 байденовских долларов. Это действительно очень высокая цена для карты RTX 3090, но следует помнить, что речь идет о ценах в Японии, которые всегда немного выше, чем в других регионах. Однако, в этом случае нет необходимости самостоятельно приобретать систему охлаждения, поэтому более высокая цена может быть оправдана.