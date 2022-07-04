К сожалению подробносте й о нем практически нет

Как известно в последние годы компания Mediatek добилась великолепных успехов в сфере мобильных процессоров. Особенно выделяется текущая линейка чипсетов. В то время как MediaTek Dimensity 9000 получил заслуженное признание за то, что превзошел конкурента в лице флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, Dimensity 8100 стал наиболее привлекательным благодаря своей высокой производительности за умеренную стоимость, конкурирующей со Snapdragon 888, и еще более высокой эффективности. Однако MediaTek не сидит на месте и, похоже, намерена развить этот успех, поскольку впервые появились сообщения о готовящемся преемнике.

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Как сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station, MediaTek уже работает над достойным преемником нынешних чипсетов серии Dimensity 8000: Dimensity 8000 и Dimensity 8100 с ориентировочным дебютом в конце года. Напомню, что Dimensity 8000 и 8100 были выпущены в марте, поэтому запланированный выход чипсета следующего поколения в этом году будет опережать график.

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Digital Chat Station также утверждает, что параметры чипсета следующего поколения очень и очень хороши. Это должно порадовать поклонников компании, впечатленных Dimensity 8100. Dimensity 8100, например, прошел игровые тесты и вышел на первое место даже по сравнению с чипсетами Snapdragon 8 Gen 1 и Apple M1.