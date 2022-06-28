Правда речь пока идет о неофициальном китайском рынке

Начиная с июля процессоры серии AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX под кодовым названием Chagall начнут продаваться на розничном рынке, и желающие смогут создать у себя дома мощную рабочую станцию. В настоящее время розничные магазины уже получают партии самых быстрых на сегодня процессоров AMD HEDT, поскольку ожидается снятие эмбарго в ближайшие дни, а некоторые продавцы даже начали реализацию этих процессоров.

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Однако, не каждый сможет позволить себе данные процессоры. Например, флагманский 64-ядерный процессор Threadripper 5995WX продается по цене 47000 юаней, что составляет около 7029 долларов, как утверждает пользователь T****r. Модель с 32 ядрами в лице Threadripper 5975WX будет продаваться по цене 24000 юаней (3589 долларов США). 24-ядерный Threadripper 5965W должен стоить 17200 юаней, что составляет около 2572 долларов. Интересно, что 16-ядерный Threadripper 5955WX и 12-ядерный Threadripper 5945WX не были включены в список доступных моделей. Возможно, это предполагает, что они не появятся на розничном рынке в ближайшее время, если вообще появятся.

Следует сказать, что новая серия процессоров Threadripper включает только модели PRO для рабочих станций. AMD более не собирается выпускать отдельную потребительскую линейку в стремлении упростить платформу и снизить затраты на разработку.

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Стоит иметь в виду, что указанные выше цены не являются официальными, а сама AMD еще не объявила рекомендованную розничную стоимость серии Threadripper. Утечки с китайского рынка являются лишь показателем того, что они будут стоить намного дороже. Напомню, что официальная цена флагмана на архитектуре Zen2 текущего поколения Threadripper 3995WX составляла 5849 долларов, а Threadripper 3975WX продавался по 2749 долларов.