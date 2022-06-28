Выход "новинки" состоится уже сегодня 28 июня

Как известно, сегодня компания Nvidia представит новую видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630. Она станет самым медленным представителем серии, выпуск которой состоялся три года назад. Модель под названием GTX 1630 займет самый нижний уровень в линейке 2022 года и получит всего 512 ядер CUDA. Эта конфигурация была подтверждена компаниями Colorful и MSI, так как обе они уже разместили информацию о грядущей видеокарте на своих веб-сайтах.

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Однако эти характеристики не должны никого удивлять, поскольку они почти идентичны тем, что были опубликованы в профильных СМИ ещё месяц назад. Единственная разница заключается в тактовой частоте в режиме разгона, которая составляет 1785 МГц, а не заявленные ранее 1800 МГц, но наверняка такие частоты будут доступны благодаря моделям с заводским разгоном.

GeForce GTX 1630 основана на графическим процессором TU117-150, являющегося урезанным вариантом самого медленного графического процессора на морально устаревшей архитектуре NVIDIA Turing. Просочившиеся характеристики также подтверждают самое большое узкое место этой карты, которым является шина памяти, ограниченная 64-битным интерфейсом, а также пропускной способностью в 96 ГБ/с.

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Как указано выше, большинство карт будут иметь уровень TDP по умолчанию 75 Вт, а некоторые будут предлагать внешние разъемы питания, скорее всего в виде одного 6-контактного разъема. Партнеры Nvidia будут предлагать различные варианты систем охлаждения с двумя и одним вентилятором. Вороятно также следует ожидать компактные ITX версии и низкопрофильные модели для мини ПК.