Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
MSI подтвердила наличие 512 ядер CUDA у видеокарты GeForce GTX 1630
Выход "новинки" состоится уже сегодня 28 июня
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
<b>3070 Ti MSI за 60 тр</b> в Регарде
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3060 MSI за 45 тр в Регарде

 Как известно, сегодня компания Nvidia представит новую видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630. Она станет самым медленным представителем серии, выпуск которой состоялся три года назад. Модель под названием GTX 1630 займет самый нижний уровень в линейке 2022 года и получит всего 512 ядер CUDA. Эта конфигурация была подтверждена компаниями Colorful и MSI, так как обе они уже разместили информацию о грядущей видеокарте на своих веб-сайтах.

реклама

 Однако эти характеристики не должны никого удивлять, поскольку они почти идентичны тем, что были опубликованы в профильных СМИ ещё месяц назад. Единственная разница заключается в тактовой частоте в режиме разгона, которая составляет 1785 МГц, а не заявленные ранее 1800 МГц, но наверняка такие частоты будут доступны благодаря моделям с заводским разгоном.

 GeForce GTX 1630 основана на графическим процессором TU117-150, являющегося урезанным вариантом самого медленного графического процессора на морально устаревшей архитектуре NVIDIA Turing. Просочившиеся характеристики также подтверждают самое большое узкое место этой карты, которым является шина памяти, ограниченная 64-битным интерфейсом, а также пропускной способностью в 96 ГБ/с.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

 Как указано выше, большинство карт будут иметь уровень TDP по умолчанию 75 Вт, а некоторые будут предлагать внешние разъемы питания, скорее всего в виде одного 6-контактного разъема. Партнеры Nvidia будут предлагать различные варианты систем охлаждения с двумя и одним вентилятором. Вороятно также следует ожидать компактные ITX версии и низкопрофильные модели для мини ПК.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce #видеокарты nvidia #geforce gtx 1630 #gtx 1630
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
25
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
10
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
73
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
54
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
42
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
12
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
108
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
8
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
80
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
28
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
54
Для преодоления дефицита чипов нужно вложить в отрасль триллионы долларов – GlobalFoundries
18
Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
1
Пиратскому экшену Skull & Bones от Ubisoft присвоили возрастной рейтинг — похоже, релиз маячит на горизонте
2
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
21
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
9
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
14
Отказ от майнинга Эфира на видеокартах и PoS становится ближе – старт теста Sepolia Beacon Chain
2
Для Cyberpunk 2077 вышла модификация с FSR 2.0 — производительность игры с ней значительно возрастает
15
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
+

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
89
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
55
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
70
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
44
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
32
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
30
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
4
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
1

Сейчас обсуждают

Squalla
01:52
Заголовок и содержание вообще невнятные... Ну допустим за 90 дней рост - а картина в целом? какая картина по этим же данным в прошлом году и 2 года тому назад creation tool нужен нужен для установки л...
СМИ: из-за остановки продаж Windows 10 в РФ количество поисковых запросов по «пиратской» активации ОС выросло на 80-250 %
nik43dr
01:36
у белом-белом доме
Nature: Учёные разработали BioFinder - портативный инструмент для поиска внеземной жизни
Муж_ЗАГЛOTA
01:29
оказывается вот чем ты постоянно занят :D
AliExpress вернул россиянам возможность экономить
Bloodrender
01:19
Пока Пуйло будет разносить страны бывшего СССР, курс на али будут держать низким, потому что это единственно место, где рузкие могут почувствовать силу укрепившего рубля. К концу лета полки оранжевых ...
AliExpress вернул россиянам возможность экономить
Александр Белов
01:15
9600 он ща на али с купоном продавца
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
ronoho
01:14
я думаю миллиардерша может себе позволить купить галантных мальчиков для развлечений на яхте. так что скорее она делала, а не с ней.
Япония призывает страны G7 пересмотреть сроки отказа от машин с ДВС
Kutuz
01:08
ну да в этом плане не совсем удачная модель, я понял, если бы там совместно было всё зашлифовано на основании, а тут везде получаются какие то ложбинки, которые только термопастой и заполнять, иначе т...
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
Kutuz
01:06
а что с ним не так, модель даже не знаю, не моё
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
Аркадий Глазырин
01:05
Не просто умеют, а ещё способны.
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
Kutuz
01:05
да, не моё, человек другой скинул просто
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем