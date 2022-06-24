Таким образом у пользователей остается чуть больше шести месяцев для перехода на более современную ОС

Операционная система Windows 8.1 вышла в 2013 году, примерно через год после дебюта своей предшественницы, и предназначалась для устранения некоторых недостатков Windows 8. Хотя многое удалось улучшить, данная версия не снискала особую любовь и популярность у пользователей, а уже спустя пару лет компания Microsoft начала развертывание новой операционной системы Windows 10, которая стала куда более успешной.

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Сейчас в мире не так много устройств работает на Windows 8.1. По данным StatCounter, Windows 8.1 установлена всего на 3,06% компьютеров по всему миру. Как известно жизненный цикл той или иной операционной системы не безграничен, и вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1. Сообщается, что Microsoft готовит кампанию по информированию пользователей Windows 8.1 об ожидаемом окончании срока службы операционной системы.

Стоит сказать, что Microsoft ещё 9 января 2018 года начала постепенное сворачивание основной поддержки Windows 8.1. 10 января 2023 г. завершится период расширенной поддержки, после чего техническая помощь, обновления и исправления безопасности больше не будут выходить.

Microsoft признает, что большинство систем под управлением Windows 8.1 не будут соответствовать аппаратным требованиям для обновления до Windows 11, но Windows 10 все еще может быть вариантом обновления для некоторых пользователей. В свою очередь срок поддержки Windows 10 истекает чуть более чем через три года, 14 октября 2025 года, и рано или поздно придется переходить на Windows 11.

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По словам Мэри Джо Фоули из ZDNet, Microsoft начнет рассылать уведомления о приближающейся дате окончания поддержки пользователям Windows 8.1 уже в следующем месяце.