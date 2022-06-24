Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В июле Microsoft начнет предупреждать пользователей Windows 8.1 об окончания поддержки
Таким образом у пользователей остается чуть больше шести месяцев для перехода на более современную ОС
анонсы и реклама
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
RTX 3070 уже дешевле 70тр

 Операционная система Windows 8.1 вышла в 2013 году, примерно через год после дебюта своей предшественницы, и предназначалась для устранения некоторых недостатков Windows 8. Хотя многое удалось улучшить, данная версия не снискала особую любовь и популярность у пользователей, а уже спустя пару лет компания Microsoft начала развертывание новой операционной системы Windows 10, которая стала куда более успешной.

реклама

 Сейчас в мире не так много устройств работает на Windows 8.1. По данным StatCounter, Windows 8.1 установлена всего на 3,06% компьютеров по всему миру. Как известно жизненный цикл той или иной операционной системы не безграничен, и вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1. Сообщается, что Microsoft готовит кампанию по информированию пользователей Windows 8.1 об ожидаемом окончании срока службы операционной системы.

 Стоит сказать, что Microsoft ещё 9 января 2018 года начала постепенное сворачивание основной поддержки Windows 8.1. 10 января 2023 г. завершится период расширенной поддержки, после чего техническая помощь, обновления и исправления безопасности больше не будут выходить.

 Microsoft признает, что большинство систем под управлением Windows 8.1 не будут соответствовать аппаратным требованиям для обновления до Windows 11, но Windows 10 все еще может быть вариантом обновления для некоторых пользователей. В свою очередь срок поддержки Windows 10 истекает чуть более чем через три года, 14 октября 2025 года, и рано или поздно придется переходить на Windows 11.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3050 за 25тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

 По словам Мэри Джо Фоули из ZDNet, Microsoft начнет рассылать уведомления о приближающейся дате окончания поддержки пользователям Windows 8.1 уже в следующем месяце.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 10 #windows #windows 11 #windows 8.1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft назвала Edge «лучшим браузером для геймеров» и представила новые функции
Пользователи Windows 8.1 начнут получать уведомления о прекращении поддержки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне больше не смогут получать обновления Windows
108
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070Ti/GeForce RTX 3080Ti в магазинах РФ вернулись к рекомендованным
33
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
+
Скорость интерфейса PCI Express 7.0 достигнет 128 ГТ/с
4
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ может прекратить своё существование – доходность упала в 6 раз
14
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
14
Майнеры избавляются от видеокарт – в ход пошли неисправные и подгорелые флагманы NVIDIA
7
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
21
Samsung оштрафована на 14 миллионов долларов за заявление о водонепроницаемости телефонов Galaxy
4
Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
+
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
13
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
11
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
7
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
47
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ пошли вниз на фоне падения курса доллара до 53 рублей
11
Видеокарта Intel Arc A380 не любит процессоры AMD Ryzen
9
Relic празднует 25-летие переизданием Armor of Heroes
2
России грозит технический дефолт – сможет ли страна выполнить обязательства перед инвесторами
24
Суд в Китае признал недействительной продажу авто в 2019 году с использованием криптовалюты
4
Крупные студии решили перенести свои игры из-за провала Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042
4

Популярные статьи

Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
126
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
34
Как купить видеокарту "с рук" правильно
112
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
25
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
38
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
5

Сейчас обсуждают

Rey.B.
23:08
Это другое.... - Сократив вдвое физическую длину шины, можно рассчитывать на удвоение её скорости. Т.е. если в компе длина 100 мм, а в смартфоне 33 мм, то стандартные 3200 МГЦ, лёгким движением руки, ...
Innosilicon разогнала память для мобильных устройств LPDDR5X до 10 000 Мбит/с
Игорь Ииии
23:07
Ну а что. Наплыв не целевой аудитории за недельку-другую вернет все деньги. А в долгосрочной перспективе часть "понаехавших" останется на его канале - кругом одни плюсы.
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
Lurker-beta
23:06
какая кривая? график? для графика нужно как минимум 2 оси. Одна ось это потребление а вторая? И что значит компенсировать рост тдп? карты жрут больше, но это скомпенсировано? Это как?
AMD намерена увеличивать мощность видеокарт за счёт роста TDP – серия Radeon RX 7000 до 450 Вт
Rey.B.
23:05
Профессор студентам: В Нидерландах одно время ценились луковицы тюльпанов. И стоили они дороже золота. До тех пор, пока их каждый не начал выращивать на своём огороде. - Это всё, что вам нужно знать о...
Стоит ли летом 2022 года майнить Эфир на видеокартах – выбираем между добычей и инвестициями в ETH
Lurker-beta
23:04
Так с любой технологией говорили. Шейдеры, тесселяция. И первые карты всегда были медленные. Думаю если производительность в лучах хотябы удвоят, то следующую карту я буду выбирать уже смотря на прои...
Инсайдер kopite7kimi рассказал о характеристиках RTX 4070, 4080 и 4090 и сроках выхода
Мегавольт
22:56
Интересно посмотреть vs vega8
Бюджетную новинку GeForce GTX 1630 могут выпустить на следующей неделе
M19-LeXeR
22:55
заморозка , 2 года срок хранения , за касарь кг...
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Артём Николаев
22:54
Для сравнения, в прошлом году на нищей Украине с 40 млн населения было куплено 1200 новых электромобилей, а с учётом б/у >8000. Но электрокары для геев, а труЪ мужыку не нужны ни ABS, ни подушки, ни к...
Продажи электромобилей в России за первые 5 месяцев 2022 года выросли на 65 %
Вася Пупкин
22:54
5% ботов? Может, там 5% реальных людей, а остальное - боты?
Вертолет Airbus совершил полет на топливе из жира и масла
M19-LeXeR
22:53
заказал 11 числа , завтра уже на почте. сейчас 5600х дешевле 10к можно взять)
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем