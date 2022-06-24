Такой вывод следует из собственных тестов компании Intel, к которым остаются некоторые вопросы

Компания Intel анонсировала линейку мобильных видеокарт Arc Alchemist еще в марте. Высокопроизводительные модели Arc 7 A730M и A770M уже поставляются в некоторых ноутбуках в Китае. В новом руководстве для обозревателей Intel утверждает, что A730M и A770M быстрее, чем Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Mobile и RTX 3060 Mobile соответственно.

реклама

A730M и A770M являются лучшими моделями мобильной линейки серии A. В дискретных видеокартах используется чип Intel ACM-G10, производимый по 6-нм технологическому процессу TSMC. A730M включает 24 ядра Xe, 24 блока трассировки лучей и работает на тактовой частоте до 1,1 ГГц. Старший представитель серии A770M имеет еще восемь ядер Xe и блоков трассировки лучей, а также увеличенную до 1650 МГц тактовую частоту. В результате A770M обеспечивает почти вдвое большую вычислительную производительность, чем A730M. Также существует значительный разрыв в конфигурации памяти между A730M и A770M. A730M имеет 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 и 192-битный интерфейс памяти, тогда как A770M комплектуется 16 ГБ памяти GDDR6 и 256-битной шиной.

Что касается тестов, то к их результатам следует относиться осторожностью. Разница между аппаратными характеристиками четырех игровых ноутбуков, которые Intel использовала в своих тестах, очевидна. Ноутбук с предсерийным образцом A730M работал на новейшем 14-ядерном процессоре Core i7-12700H с 16 ГБ памяти DDR5-4800. ROG Zephyrus M16 с восьмиядерным процессором предыдущего поколения Core i7-11800H Tiger Lake и 16 ГБ памяти DDR4-3200 был оснащен картой GeForce RTX 3050 Ti Mobile. Что еще более важно, ноутбук Asus использует самую медленную версию GeForce RTX 3050 Ti мощностью 60 Вт, в то время, как есть варианты на 70 Вт и 80 Вт.

Ноутбук с предсерийной видеокартой A770M работал на 14-ядерном процессоре Core i9-12900HK и 16 ГБ памяти DDR5-4800. Конкуренцию ему по версии Intel составлял MSI Pulse GL66 с GeForce RTX 3060 Mobile мощностью 85 Вт и аналогичными ROG Zephyrus M16 характеристиками.

Согласно результатам Intel в разрешении 1080p, Arc A730M была на 13% быстрее, чем GeForce RTX 3050 Ti Mobile. Intel не указала TGP для A730M, поэтому нельзя с уверенностью присудить победу изделию Intel. Мощность A730M колеблется между 80 Вт и 120 Вт, а GeForce RTX 3050 Ti Mobile между 35 Вт до 80 Вт. Intel использовала для сравнения модель мощностью 60 Вт в паре с более медленным процессором. Вывод напрашивается сам собой.

Arc A770M обеспечивает на 12% более высокую производительность, чем GeForce RTX 3060 Mobile. Но опять же, TGP для A770M остается загадкой. Согласно информации Intel, A770M имеет мощность от 120 Вт до 150 Вт. Однако GeForce RTX 3060 Mobile в тесте потребляла 85 Вт, поэтому здесь так же не всё гладко.

В целом, приятно видеть, что Intel может обеспечить уровень производительности RTX 3060, и, конечно же, цена будет фактором, который следует учитывать. Козырем Intel является аппаратное кодирования AV1, которого сейчас нет на других графических процессорах. Кроме того при использовании графического процессора Arc с процессором Intel 12-го поколения появляется поддержка технологий Hyper Encode и Deep Link.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3070 уже дешевле 70тр -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В любом случае выводы пока преждевременно, учитывая сырость драйверов и предсерийные модели видеокарт Intel, а также не совсем корректное сравнение конкурирующих решениий от обеих компаний в данном тестовом испытании.