Это новейший и самый совершенный датчик компании для мобильных устройств, который должен поднять качество изображений на новый уровень

Сейчас рынок смартфонов только начинает насыщаться моделями с основными камерами на базе 108-мегапмксельных датчиков изображения, однако прогресс не стоит на месте и к выходу готовятся первые устройства с новыми, еще более мощными 200-мегапиксельными камерами. Сегодня миру явился еще один датчик изображения на 200 МП от компании Samsung. Новый датчик ISOCELL HP3 имеет размер 1/1,4 дюйма и имеет размер пикселей 0,56 микрон, что на 12% меньше, чем у его предшественника.

реклама

Такие крошечные пиксели реализуют новейшую технологию Samsung Tetra2pixel, в которой они могут быть объединены или сгруппированы в группы по 16 пикселей, образуя виртуальный суперпиксель размером 2,24 мкм для создания четких изображений с разрешением 12,5 МП, создаваемых при слабом освещении.

Датчик ISOCELL HP3 также поддерживает Super QPD, это означает, что каждый отдельный пиксель имеет автофокусировку. Samsung утверждает, что эта разработка приведет к увеличению скорости и точности фокусировки.

Новейший 200-мегапиксельный датчик также поддерживает последнюю версию технологии Samsung Smart-ISO Pro, которая дает возможность выбирать Низкий, Средний и Высокий уровень ISO, а не Низкий или Высокий, как раньше. Это увеличивает динамический диапазон, а также позволяет датчику HP3 поддерживать 4 триллиона цветов при 14-битной глубине цвета, тогда как датчик HP1 поддерживает только 68 миллиардов 12-битных цветов.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3070 уже дешевле 70тр -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Датчик Samsung ISOCELL HP3 рассчитан на запись видео в формате 8K со скоростью всего 30 кадров в секунду или 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Samsung утверждает, что может принести кинематографические кадры на смартфоны следующего поколения, которые будут использовать новый сенсор.