К этому наверняка приведет крах криптовалютного рынка и китайский очумелые ручки

Корейский пользователь TechTuber поделился фотографией, на которой, как сообщается, показана голая печатная плата настольной видеокарты, но с мобильным графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3060. На снимке печатной платы в центре находится графический процессор с маркировкой GN20-E3-A1, а сверху и справа микросхемы памяти Samsung объемом 6 ГБ.

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Согласно имеющейся информации, тем кто получит одну из этих необычных карт RTX 3060 Mobile для настольных ПК, придется использовать специальный драйвер, так как официальные драйверы Nvidia не распознаются видеокартой.

Стоит сказать, что подобными гибридами славятся китайские торговые площадки. Предполагается, что они, скорее всего, предназначены для майнинга криптовалют, но с обрушением рынка последних начали появляться в продаже. Мобильные GeForce RTX 3060 никогда не использовали ограничитель добычи криптовалюты Nvidia Light Hash Rate (LHR), поэтому эти неофициальные гибриды были довольно популярны в Поднебесной. Есть информация, что для создания аналогичных, но более мощных карт, также использовались мобильные графические процессоры RTX 3070.

Нужно отметить, что рискнувшие приобрести таких Франкенштейнов, рано или поздно столкнутся с проблемой оптимизации и поддержки новых игр драйверами, так как вряд ли кто-то будет этим заниматься, а игровое будущее гибридов выглядит очень туманно. Кроме того существует риск использования неофициальных драйверов, в которые злоумышленники могут внедрить вредоносные программы.

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Если говорить о производительности, то по сообщению TechTuber, можно ожидать почти такой же производительности, как и у обычных видеокарт на соответствующих мобильных графических процессорах с бонусом в виде энергопотребления.