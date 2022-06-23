С момента своего создания в 2018 году компания Poco заработала репутацию производителя, предлагающего отличные по производительности и доступности смартфоны. Эта тенденция продолжится и в этом году, поскольку компания представила на мировом рынке свой новый смартфон производительный смартфон Poco X4 GT.
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Poco X4 GT является переименованным Redmi Note 11T Pro. Этот телефон был выпущен в Китае в прошлом месяце. Технические характеристики остались прежними: 6,6-дюймовый дисплей разрешением FHD+ с частотой 144 Гц, основная камера разрешением 64 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП, макрообъектив на 2 МП, фронтальная камера разрешением 16 МП, аккумулятор емкостью 5080 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт.
Но главным в устройстве является SOC Dimensity 8100. Чип компании MediaTek по праву считается лучшим чипсетом, доступным для телефонов на платформе Android в текущем году. По производительности он немного превосходит прошлогодний флагман Snapdragon 888 и даже эффективнее нового Snapdragon 8+ Gen 1. Накопитель UFS 3.1, оперативная память стандарта LPDDR5 и технология охлаждения LiquidCool 2.0 гарантируют, что Poco X4 GT будет обеспечивать стабильную производительность флагманского уровня.
Ожидается, что Poco X4 GT будет дороже, чем Redmi Note 11T Pro, на котором он основан. В минимальной комплектации стоимость смартфона составит 379 евро за модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объемом 256 ГБ обойдется в 429 евро. Для первых покупателей, сделавших заказ в период с 4 по 9 июля, стоимость Poco X4 GT составит 299 и 349 евро соответственно.