Для первых покупателей будет действовать скидка в 80 евро

С момента своего создания в 2018 году компания Poco заработала репутацию производителя, предлагающего отличные по производительности и доступности смартфоны. Эта тенденция продолжится и в этом году, поскольку компания представила на мировом рынке свой новый смартфон производительный смартфон Poco X4 GT.

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Poco X4 GT является переименованным Redmi Note 11T Pro. Этот телефон был выпущен в Китае в прошлом месяце. Технические характеристики остались прежними: 6,6-дюймовый дисплей разрешением FHD+ с частотой 144 Гц, основная камера разрешением 64 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП, макрообъектив на 2 МП, фронтальная камера разрешением 16 МП, аккумулятор емкостью 5080 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

Но главным в устройстве является SOC Dimensity 8100. Чип компании MediaTek по праву считается лучшим чипсетом, доступным для телефонов на платформе Android в текущем году. По производительности он немного превосходит прошлогодний флагман Snapdragon 888 и даже эффективнее нового Snapdragon 8+ Gen 1. Накопитель UFS 3.1, оперативная память стандарта LPDDR5 и технология охлаждения LiquidCool 2.0 гарантируют, что Poco X4 GT будет обеспечивать стабильную производительность флагманского уровня.

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Ожидается, что Poco X4 GT будет дороже, чем Redmi Note 11T Pro, на котором он основан. В минимальной комплектации стоимость смартфона составит 379 евро за модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объемом 256 ГБ обойдется в 429 евро. Для первых покупателей, сделавших заказ в период с 4 по 9 июля, стоимость Poco X4 GT составит 299 и 349 евро соответственно.