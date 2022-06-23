Это сделает её доступной для всех разработчиков и усилит конкуренцию с Nvidia

На этой неделе AMD объявила о выпуске FidelityFX Super Resolution 2.0 с открытым исходным кодом. Теперь разработчики могут загрузить его с сайта GPUOpen и начать работать над внедрением в текущие и будущие игры. AMD также планирует вскоре выпустить плагины Unreal Engine 4 и 5 для FSR, чтобы помочь многим разработчикам, использующим эти движки. Кроме того, разработчики Xbox теперь также имеют доступ к FSR 2.0.

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С момента запуска FSR 2.0 использовала временное масштабирование для улучшения качества изображения при сохранении производительности, позволяя использовать ресурсоемкие технологии, такие как трассировка лучей и разрешение 4K, большинством видеокарт. Игры, в настоящее время поддерживающие FSR 2.0, включают God of War, Deathloop и Farming Simulator 22. Готовящиеся к выходу игры, такие как Forspoken и The Callisto Protocol, также будут поддерживать FSR 2.0 при запуске.

Тесты показывают, что технология DLSS от Nvidia на основе машинного обучения несколько эффективнее, чем FSR, особенно при более низких разрешениях, но она не имеет открытый исходный код, и поддерживает только два последних поколения видеокарт GeForce. Между тем, FSR поддерживает более старые видеокарты Nvidia в дополнение к картам AMD.

Даже если для DLSS требуются проприетарные тензорные ядра Nvidia, некоторые просят компанию сделать технологию с открытым исходным кодом. Хакеры получили доступ к некоторым конфиденциальным данным Nvidia и похитили исходный код DLSS еще в марте прошлого года.

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Стоит упомянуть компанию Intel, которая также готовится конкурировать с AMD и Nvidia с помощью своей версии технологии масштабирования под названием XeSS.