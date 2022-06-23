Такую информацию раскрыла сама компания Intel

Как известно, процессоры Intel Raptor Lake будут выпущены примерно в третьем или четвертом квартале этого года. Они должны получить двузначный прирост производительности, улучшенную гибридную архитектуру и новый цифровой линейный регулятор напряжения (DLVR), который будет использоваться на материнских платах серии 700. Кроме того, Raptor Lake также получат увеличение количества ядер до 24 ядер и до 32 потоков.

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Ещё одним важным обновлением в Raptor Lake станут расширенные функции разгона, некоторые из которых были подтверждены Intel. Ходят слухи, что Raptor Lake обеспечат более высокие тактовые частоты для платформы LGA1700, превысив самые высокие значения частоты, достигнутые чипами Alder Lake. Разгон также будет играть большую роль в распространении Intel Core 13-го поколения, некоторые из этих функций уже поддерживаются собственной утилитой Intel Extreme Tuning Utility (XTU).

Новое обновление под номером 7.8.0 обеспечивает поддержку «Efficient TVB», поядерную и пакетную поддержку OC TVB(Thermal Velocity Boost).

Интересно, что недавно в одной из утечек упоминалась E-TVB в отношении предстоящей серии. Инсайдер Raichu утверждает, что частота 6 ГГц может появиться в одной из будущих моделей, но это может быть специализированный процессор.

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Можно предположить, что высокочастотная модель может стать ответом Intel на серию Ryzen 7000 с 3D V-Cache, дебют которой ожидается к концу этого года. Efficient TVB может применяться только к некоторым моделям, например, ко флагманскому Core i9-13900KS. Таким же образом тактовые частоты TVB доступны только для процессора Core i9-12900KS, который имеет тактовую частоту до 5,5 ГГц для одноядерного и двухъядерного режима.