Окончательные спецификации интерфейса будут готовы к 2025 году

Конференция разработчиков PCI-SIG 2022 года в самом разгаре, и сегодня комитет по стандартам, стоящий за интерфейсом PCIe, объявил, что спецификация PCIe 7.0 будет готова в 2025 году и покажет скорость передачи данных до 128 ГТ/с. Это соответствует 512 ГБ/с двунаправленной пропускной способности через 16-канальное соединение. Напомню, что PCI-SIG является консорциумом, стоящим за интерфейсом PCIe, открытым отраслевым стандартом, в который входят более 900 компаний.

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PCI-SIG отмечает, что интерфейс PCIe 7.0 обеспечит невероятную двунаправленную пропускную способность 512 ГБ/с, но без учета затрат на кодирование. Новый интерфейс продолжит использовать технологию кодирования PAM4, представленную в PCIe 6.0.

Спецификации PCIe 7.0 появились после того, как PCI-SIG завершила работу над спецификациями PCIe 6.0 в начале этого года. Они обеспечат удвоение пропускной способности по сравнению с интерфейсом PCIe 6.0. Первые устройства на PCIe 6.0 начали появляться на рынке в апреле от компании Renesas, но пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим его в конечных устройствах таких, как, например, твердотельные накопители и графические процессоры.

На данный момент на рынке по-прежнему не так много устройств с интерфейсом PCIe 5.0, который появился на материнских платах, предназначенных для процессоров Intel Alder Lake, но первые твердотельные накопители PCIe 5.0 появятся только одновременно с выходом процессоров AMD Ryzen 7000.

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Все это говорит о том, что не стоит ждать устройств PCIe 7.0 на рынке ещё в течение достаточно долгого времени, хотя PCI-SIG уже сейчас начинает процесс определения спецификации. Ожидается, что спецификация PCIe 7.0 появится в 2025 году.