Компания Xiaomi представила последнюю версию планшета Pad 5 еще в августе прошлого года. Это означает, что пришло время выхода преемника нового поколения. Слухи о Xiaomi Pad 6 появились в последние несколько недель, и новая утечка раскрыла подробности того, что можно ожидать от новинки.
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Итак, новинка, как сообщает Xiaomiui, имеет кодовое название «Yunluo» и внутренний номер модели «L83». Это интересная деталь, так как «L83» появляется не в первый раз. В прошлом месяце Digital Chat Station заявил, что «L83» готовится к запуску по всему миру с номером модели «22081283G». В том же сообщении инсайдер заявил, что Xiaomi также готовит модель «L81» в качестве прямого преемника Xiaomi Pad 5.
Существующая информация может показаться запутанной, но Xiaomi обычно использует внутренние кодовые номера с определенным смыслом. «L3» - это Xiaomi 12, а «L2» - это Xiaomi 12 Pro. «L1» - это, предположительно, грядущий флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra.
Предположительно, «L83» будет работать на чипсете MediaTek. Поскольку ожидается, что «L81A» будет оснащен Snapdragon 870, это исключает возможность использования в «L83» любого из высокопроизводительных чипсетов MediaTek, включая Dimensity 9000 или аналогичный. Xiaomiui утверждает, что планшет будет только с поддержкой Wi-Fi, что полностью соответствует сказанному выше. Релиз намечен на август или сентябрь, так что больше информации, скорее всего, станет известно уже в ближайшие недели.