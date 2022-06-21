К сожалению речь пока идет только о модели без поддержки NFC

Спустя несколько недель после дебюта в Китае Xiaomi наконец представила новое поколение своего умного браслета Smart Band 7 по всему миру. К сожалению это не касается модели с поддержкой технологии бесконтактного обмена данными NFC, которую она также продает в Китае. Основываясь на предыдущих выпусках умных браслетов, Xiaomi представит Smart Band 7 с NFC несколько позже.

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Что касается характеристик, то Smart Band 7 идентичен фитнес-трекеру, который Xiaomi уже предлагает на своем домашнем рынке. Smart Band 7 имеет 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 500 нит, до 14 дней автономной работы и водонепроницаемость при давлении до 5 атм. Кроме того, новинка имеет более 100 предварительно загруженных циферблатов, 110 спортивных режимов и поддерживает приложение Mi Fitness для Android и iOS, начиная с версий Android 6.0 и iOS 10.0.

Кроме того, Smart Band 7 будет доступен с ремешками синего, черного, оранжевого, оливкового, розового цветов и цвета слоновой кости. По словам Xiaomi, компания также планирует выпустить неоново-зеленый, неоново-оранжевый, зеленый хаки и синий хаки цвета, но только в качестве эксклюзивных. Также Smart Band 7 имеет поддержку измерения частоты сердечных сокращений PPG, 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп и датчики VO2 Max. Всё это компания разместила в корпусе с размерами 46,5 x 20,7 x 12,25 мм и весом 13,5 г.

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Как и ожидалось, стоимость Smart Band 7 составляет 59,99 евро, что значительно выше, чем у прошлогоднего Mi Smart Band 6, который стоил в начале продажи 45,99 евро, но с тех пор подешевел ниже рекомендованной производителем розничной цены. Заказать Smart Band 7 в Европе можно, начиная с сегодняшнего дня.