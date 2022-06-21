Таким образом каждый желающий при наличие определенной суммы сможет стать обладателем мощного многоядерного процессора профессионального уровня

Решение AMD сделать серию HEDT-процессоров Threadripper 5000WX на базе Zen 3 исключительно прерогативой OEM-производителей не понравилось фанатам и энтузиастам. Такая практика, как привязка процессоров к определенному поставщику, лишает пользователей возможности получить доступ к оборудованию на рынке подержанных товаров. Но такое положение скоро изменится, поскольку AMD планирует расширить доступность процессоров Threadripper 5000WX.

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Начиная с июля 2022 года, три модели, а именно AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX, AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX и AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX, будут доступны широкому кругу пользователей. В настоящее время они являются эксклюзивными для нескольких настольных компьютеров корпоративного уровня, таких как Lenovo ThinkStation P620 и Dell Precision 7865. AMD также пообещала, что сборщики ПК смогут получить вышеупомянутые процессоры в конце этого года.

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Опытные пользователи, желающие получить дополнительную производительность от своих процессоров, будут рады узнать, что серия Threadripper 5000WX, продаваемая на открытом рынке, поддерживает разгон процессора и памяти. Однако OEM-производителям приходится встраивать соответствующие функции в материнские платы на базе чипсета WRX80. Владельцам материнских плат WRX80 предыдущего поколения потребуется установить обновление BIOS, прежде чем процессоры смогут без проблем работать.