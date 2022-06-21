Результаты крайне плачевны для устройства подобного класса, позиционирующегося в качестве игрового смартфона

В этом году Xiaomi выпустила Redmi K50 Gaming Edition в качестве своего первого игрового смартфона на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1. Как и прошлогодняя модель, Redmi K50 Gaming Edition вышел на мировой рынок под названием Poco F4 GT, но показал себя просто отвратительно в новом игровом тесте.

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В видео, опубликованном Golden Reviewer на YouTube, смартфон Poco F4 GT явно не оправдывает своих ожиданий в качестве игрового устройства. В начале теста производительность смартфона составляет 60 кадров в секунду, после чего Poco F4 GT постепенно замедляется, заканчивая тест с неутешительной средней частотой 47,5 кадров в секунду. Троттлинг начинается уже через три минуты после начала теста с соответствующим падением до 50 кадров в секунду. К 10-минутной отметке Poco F4 GT набирает жалкие 40 кадров в секунду.





По сравнению с другими устройствами, прошедшими тот же тест, Poco F4 GT явно показал худшие результаты. Samsung Galaxy S22 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 в среднем показывает 57,4 FPS, модель на базе чипсета Exynos 2200 - 56,7 FPS, и даже Galaxy S20 Ultra двухлетней давности с Exynos 990 показывает 55,8 FPS. Эти цифры также отражают энергоэффективность Poco F4 GT, которая имеет худшие показатели производительности на ватт среди всех протестированных Android устройств.

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Проблема с производительностью Poco F4 GT вызывает ряд вопросов. В то время как Snapdragon 8 Gen 1 известен своей устойчивой длительной производительностью и ориентирован на игры, детище Poco работает намного хуже, чем некоторые средние устройства. Компании Xiaomi и Poco явно есть над чем поработать. Возможно проблемы связаны с прошивкой и программными ошибками, также есть смысл обратить внимание на возможный перегрев чипсета, а значит и непродуманное его охлаждение, хотя температура не является слишком высокой среди конкурентов.