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Google выпустила стабильную версию Android 13 Beta 3
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 Google представила третью бета-версию Android 13, выпустив ранее в этом году предварительные версии для разработчиков. Android 13 Beta 3, выпущенная для смартфонов Pixel, знаменует выход стабильной версии. Это означает, что Google доработал все API и функции, что позволяет разработчикам оптимизировать свои приложения для Android 13.

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 Как сообщает портал 9to5Google, Google добавила несколько функций в Android 13 Beta 3, в том числе «Прогнозируемую анимацию назад», формат расположения приложений 6x5 в Pixel Launcher для планшета Pixel и новый пользовательский интерфейс регистрации отпечатков пальцев для Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Кроме того, Google добавила более широкую панель навигации, а также возможность включать веб-предложения в панель поиска Pixel Launcher.

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 Также Мишаал Рахман обнаружил, что Android 13 теперь просит пользователей проверить настройки уведомлений для приложений. По-видимому, это способ проинформировать об изменениях Android 13 в отношении разрешений времени выполнения уведомлений, предположительно эта функция войдет в финальную версию Android 13 для смартфонов Pixel. Судя по приведенной выше диаграмме, кажется, что Google планирует выпустить Android 13 в августе, всего через десять месяцев после появления текущей версии операционной системы Android 12. Напомню, что Google выпустила Android 12 для AOSP 4 октября, но только 19 октября появилась возможность установить ОС на смартфоны Pixel. Стоит отметить, что бета-версия Android 13 доступна только для смартфонов, начиная с серии Pixel 4 до Pixel 6, за исключением анонсированного, но еще не выпущенного Pixel 6a, однако, Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5a подходят для установки бета-версий Android 13.

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