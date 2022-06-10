Сборку можно установить на большинство смартфонов, начиная с моделей серии Pixel 4

Google представила третью бета-версию Android 13, выпустив ранее в этом году предварительные версии для разработчиков. Android 13 Beta 3, выпущенная для смартфонов Pixel, знаменует выход стабильной версии. Это означает, что Google доработал все API и функции, что позволяет разработчикам оптимизировать свои приложения для Android 13.

реклама

Как сообщает портал 9to5Google, Google добавила несколько функций в Android 13 Beta 3, в том числе «Прогнозируемую анимацию назад», формат расположения приложений 6x5 в Pixel Launcher для планшета Pixel и новый пользовательский интерфейс регистрации отпечатков пальцев для Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Кроме того, Google добавила более широкую панель навигации, а также возможность включать веб-предложения в панель поиска Pixel Launcher.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Также Мишаал Рахман обнаружил, что Android 13 теперь просит пользователей проверить настройки уведомлений для приложений. По-видимому, это способ проинформировать об изменениях Android 13 в отношении разрешений времени выполнения уведомлений, предположительно эта функция войдет в финальную версию Android 13 для смартфонов Pixel. Судя по приведенной выше диаграмме, кажется, что Google планирует выпустить Android 13 в августе, всего через десять месяцев после появления текущей версии операционной системы Android 12. Напомню, что Google выпустила Android 12 для AOSP 4 октября, но только 19 октября появилась возможность установить ОС на смартфоны Pixel. Стоит отметить, что бета-версия Android 13 доступна только для смартфонов, начиная с серии Pixel 4 до Pixel 6, за исключением анонсированного, но еще не выпущенного Pixel 6a, однако, Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5a подходят для установки бета-версий Android 13.