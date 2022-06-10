Всего через неделю после того, как Sapphire представила Radeon 6700, новая видеокарта стала доступна в одном из розничных магазинов.
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MegaSizeGPU опубликовал реальные фотографии Sapphire Radeon 6700 Pulse. Это новая модель на базе чипа Navi22, которая не имеет приставки RX и суффикса XT является первой в своем роде. Официального анонса этой видеокарты компанией AMD не было, и до сих пор она была выпущена только Sapphire. Отсутствие RX в названии может указывать на то, что это не обычная игровая карта, хотя она и позиционируется как таковая.
Видеокарта уже поддерживается программным обеспечением GPU-Z и, возможно, новыми драйверами. Похоже, она совместима с драйвером 22.3.1. Согласно данным GPU-Z новинка оснащается 2304 потоковыми процессорами, 144 текстурными блоками и 64 ROP.
Кроме того, программное обеспечение подтверждает необычную конфигурацию памяти GDDR6 объемом 10 ГБ, работающую на 160-битной шине памяти. Сообщается, что тактовая частота графического процессора карты составляет 2450 МГц, что немного ниже 2495 МГц, официально указанных Sapphire.
Интересно, что Sapphire Radeon 6700 имеет почти идентичные характеристики карты для майнинга BC-2235, продаваемой этой же компанией. Все это наводит на мысль, что Sapphire просто продает свои карты для майнинга, которые не нашли покупателей после недавнего краха рынка криптовалюты.