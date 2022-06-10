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Появились реальные фотографии видеокарты Sapphire Radeon 6700
Утечка подтверждает необычные характеристики данной модели
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 Всего через неделю после того, как Sapphire представила Radeon 6700, новая видеокарта стала доступна в одном из розничных магазинов.

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 MegaSizeGPU опубликовал реальные фотографии Sapphire Radeon 6700 Pulse. Это новая модель на базе чипа Navi22, которая не имеет приставки RX и суффикса XT является первой в своем роде. Официального анонса этой видеокарты компанией AMD не было, и до сих пор она была выпущена только Sapphire. Отсутствие RX в названии может указывать на то, что это не обычная игровая карта, хотя она и позиционируется как таковая.

 Видеокарта уже поддерживается программным обеспечением GPU-Z и, возможно, новыми драйверами. Похоже, она совместима с драйвером 22.3.1. Согласно данным GPU-Z новинка оснащается 2304 потоковыми процессорами, 144 текстурными блоками и 64 ROP.

 Кроме того, программное обеспечение подтверждает необычную конфигурацию памяти GDDR6 объемом 10 ГБ, работающую на 160-битной шине памяти. Сообщается, что тактовая частота графического процессора карты составляет 2450 МГц, что немного ниже 2495 МГц, официально указанных Sapphire.

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 Интересно, что Sapphire Radeon 6700 имеет почти идентичные характеристики карты для майнинга BC-2235, продаваемой этой же компанией. Все это наводит на мысль, что Sapphire просто продает свои карты для майнинга, которые не нашли покупателей после недавнего краха рынка криптовалюты.

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#amd #sapphire #radeon rx 6700 #radeon 6700
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