Такую информацию распространил ресурс Sammobile

Несмотря на большой поток утечек, связанных с Galaxy Z Fold4, о нем мало что можно известно. Складной смартфон должен получить более широкий экран, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus и большую батарею. Кроме того, источники, знакомые с данной темой, сообщили порталу Sammobile, что смартфон также значительно увеличит объем памяти.

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Samsung Galaxy Z Fold4 станет первым в своем роде смартфоном с 1 ТБ встроенной памяти. Обновление объема оперативной памяти будет маловероятным и, вероятно, не будет превышать 12 ГБ, что, впрочем, достаточно для смартфона.

Однако дополнительный объем внутренней памяти, вероятно, приведет к соответствующему увеличению цены, что сделает Galaxy Z Fold4 одним из первых телефонов Samsung, преодолевших ценовой барьер в 2000 долларов. Хотя это довольно большая сумма, многие поклонники продукции компании сочтут ее достойной, учитывая обширный список предлагаемых обновлений. Кроме того, более дешевого базового варианта с 256 ГБ памяти должно быть достаточно для большинства пользователей.

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До сих пор серия Galaxy Z не могла похвастаться наличием высококачественных камер, однако, по слухам, Galaxy Z Fold4 оснащен основным датчиком разрешением 50 МП. Теоретически он может поддерживать запись видео 8K, что делает увеличение объема памяти крайне полезным.