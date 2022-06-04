Только за последний месяц падение составило около 20 процентов

После непростого выхода технологии памяти DDR5 цены на комплекты нового поколения, наконец, снизились до приемлемого уровня. ComputerBase сообщает, что память DDR5-4800 теперь доступна по цене менее 5 евро за гигабайт, что на 20% дешевле, чем месяц назад, и значительно дешевле по сравнению с 15 евро за гигабайт в конце 2021 года.

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На ComputerBase в настоящее время перечислены более 200 различных комплектов DDR5. Стандартный комплект SO-DIMM объемом 32 ГБ памяти DDR5-4800 теперь стоит 154 евро. Аналогичное снижение цен наблюдается и для мобильной памяти U-DIMM, где обычно стандартными являются модули емкостью 16 ГБ. Модуль Kingston DDR5-4800 теперь стоит 42 евро, что более чем вдвое дешевле, чем в феврале.

С другой стороны, цены на предыдущее поколение памяти DDR4 не претерпели значительного снижения за последние несколько месяцев. Например, комплект G.SKILL Aegis 16GB со скоростью 3200 МТ/с остается на уровне 56 евро, что находится примерно на одном уровне за последние 6 месяцев.

В четвертом квартале рынок ПК ждет массовый рывок в сторону новых платформ с поддержкой DDR5 как от Intel, так и от AMD. Процессоры Intel Raptor Lake будут поддерживать более быструю память, чем Alder Lake, а платформа AMD AM5 будет поддерживать исключительно память нового стандарта.

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Тем не менее DDR4, вероятно, не исчезнет сразу с рынка, так как процессоры Raptor Lake будут поддерживать DDR4, благодаря совместимости с существующими материнскими платами серии 600, в то время как AMD также хочет сохранить свою платформу AM4 в течение следующих нескольких лет.